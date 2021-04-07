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    美中角力影響全球 美智庫學者：歐洲恐獨自面對中俄軍事威脅

    美國大西洋理事會特約研究員賓尼迪克指出，在美中對抗機制不變下，歐洲國家恐需獨自面對中俄威脅。（圖翻攝自Humanity in Action Polska臉書）

    美國大西洋理事會特約研究員賓尼迪克指出，在美中對抗機制不變下，歐洲國家恐需獨自面對中俄威脅。（圖翻攝自Humanity in Action Polska臉書）

    2021/04/07 09:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的特約研究員賓尼迪克（Hans Binnendijk）指出，中國軍力日益增強，讓美國需投入大量資源抗中，此戰略方針恐讓歐洲獨自面對俄羅斯和中國的威脅，美中角力也將持續影響全球。

    根據《DefenseNews》報導，賓尼迪克表示，大西洋理事會近日發布《中國計劃：跨大西洋戰略競爭藍圖（The China Plan: A Transatlantic Blueprint for Strategic Competition）》報告，隨著中國的軍事現代化，其國防預算可能很快就會接近美國，中國專注在海軍和導彈的軍力補強，已對美國駐印太部隊造成嚴重威脅，不得不慎。

    報導指出，假如美中持續在南海、東海和台灣進行軍事角力，影響不會像韓戰及越戰，僅造成區域性影響，歐洲國家將無法置身事外，因為這會促使北大西洋公約組織（NATO）的集體防禦機制啟動，使歐洲貿易受中國經濟戰影響，美國駐印太部隊也得被迫集中兵力抗中。

    報導提到，除了美中對抗的軸心外，俄羅斯也蠢蠢欲動，面對缺少美國關注的歐洲國家，其恐需獨自抗俄，加上中俄兩國軍事合作日益緊密，中國近年在現代化軍力角步飛快，俄羅斯則具有強大且悠久的國防工業能力，需小心提防。

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