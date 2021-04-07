無視宵禁限制 法國高官被爆無罩參加巴黎地下餐廳豪華宴會

外媒消息指出，巴黎竟有餐飲俱樂部拉上窗簾秘密舉辦豪華宴會，並宣稱進入俱樂部就沒有疫情，讓賓客不必戴口罩，甚至傳出有高官也在其中。圖為示意圖。（路透）

2021/04/07 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕法國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期仍未退燒，但外媒消息指出，巴黎竟有餐飲俱樂部拉上窗簾秘密舉辦豪華宴會，並宣稱進入俱樂部就沒有疫情，讓賓客不必戴口罩，甚至傳出有高官也在其中。不過此舉遭媒體揭露，網友則群起砲轟，並要求揭露是哪些害群之馬，希望這些人負起相關刑責。

《BBC》報導指出，法國電視台M6日前發布臥底報導，內容指巴黎某間不知名的餐飲俱樂部，竟無視所有商店都進行宵禁的防疫規定，私下舉辦豪華宴會，過程中俱樂部緊閉窗簾，並對賓客宣稱俱樂部內沒有疫情，可以不用戴口罩。在報導中也提及，許多賓客在派對上互相親吻臉頰，甚至還有參加的賓客宣稱，曾參加過兩三次這類地下餐廳，並宣稱有與幾位部長用餐。據指派對中的餐點價格160歐元（約新台幣5400元）起跳，最高可達到每人490歐元（約新台幣1萬6550元）。

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這項消息傳開後，也引發外界大為不滿，許多人在網路上砲轟，甚至用「我們要名字」（#OnVeutLesNoms）等Hashtag（標籤），希望相關人士可以負起相關刑責。針對這項消息，法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）隨即出面表示，對這些違規行為難以接受，並強調沒有任何權貴可以無視防疫規定，若內容屬實將對這些人進行起訴及判刑。法國經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）則宣稱，所有部會首長都遵守封城規定，沒有人認為自己有特權。

截至今上午11點最新統計，法國累計確診逾490萬例，累計死亡逾9.7萬例，在加護病房的重症病患，截至6日統計已達5626人，為2020年4月20日以來的新高，該國過去24小時染疫住院人數增加732人，也是4個月來最大升幅，總住院人數更是去年11月以來首度破3萬關卡。

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