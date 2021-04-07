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    Google地圖驚見「2具待葬屍體」？外媒揭真相

    近日國外瘋傳一張畫面，在一張空拍畫面中竟有2個並排的長方形坑洞，細看裡面竟有兩個穿著一模一樣的人，有如兩具準備下葬的屍體，詭異的畫面也引起網友熱議。（圖擷自網路）

    近日國外瘋傳一張畫面，在一張空拍畫面中竟有2個並排的長方形坑洞，細看裡面竟有兩個穿著一模一樣的人，有如兩具準備下葬的屍體，詭異的畫面也引起網友熱議。（圖擷自網路）

    2021/04/07 08:07

    〔即時新聞／綜合報導〕「Google地圖」的街景服務不僅能讓人查看想前往的地點，有時也常意外記錄下一些奇特畫面，近日國外瘋傳一張畫面，在一張空拍畫面中竟有2個並排的長方形坑洞，細看裡面竟有兩個穿著一模一樣的人，有如兩具準備下葬的屍體，詭異的畫面也引起網友熱議，不過根據外媒報導指出，這兩人其實還活著，只是在進行一場行為藝術。

    外媒報導指出，有國外網友日前在查看美國俄勒岡州波特蘭市的地圖時，意外發現在某處空曠的田野，竟有兩個緊密相鄰的長方形坑洞，且其中疑似有2具穿著一模一樣、都是白T搭配藍色牛仔褲的屍體，但在周邊卻沒有任何用以下葬的器具，詭異的畫面也讓網友議論紛紛，直呼「我是唯一注意到這張照片沒有鏟子的人嗎？」、「為什麼要讓他們穿著一樣的服裝，做一樣的動作」，甚至有人猜測這是否是某種邪教儀式。

    不過根據外媒消息指出，躺在坑內的兩人其實還活得好好的，他們一對已結婚的同性伴侶杜特斯（Dutes Miller）和史丹（Stan Shellabarge），兩人同時也是行為藝術家，時常前往各地創作，創作的主題常結合愛情、死亡及距離，Google地圖所拍下的這張奇特畫面，其實也是兩人的一項作品。

    在清晰的畫面中可看到，兩處坑洞之間還挖了一個洞，讓兩人靠近彼此的那隻手得以握在一起，據指他們是想藉此象徵，彼此可以永恆的在一起，且在瑞士兩人也曾做過類似的作品，一樣是躺在緊鄰的坑洞內、雙手緊握彼此。外媒報導也提到，其實早在2018年時這張畫面就曾在網路瘋傳，只是近期又被網友看到，才意外又引起討論。

    外媒消息指出，躺在坑內的兩人其實還活得好好的，他們一對已結婚的同性伴侶杜特斯和史丹，兩人同時也是行為藝術家，這張奇特畫面其實也是兩人的一項作品。（圖擷自westernexhibitions）

    外媒消息指出，躺在坑內的兩人其實還活得好好的，他們一對已結婚的同性伴侶杜特斯和史丹，兩人同時也是行為藝術家，這張奇特畫面其實也是兩人的一項作品。（圖擷自westernexhibitions）

    在清晰的畫面中可看到，兩處坑洞之間還挖了一個洞，讓兩人靠近彼此的那隻手得以握在一起，據指他們是想藉此象徵，彼此可以永恆的在一起，且在瑞士兩人也曾做過類似的作品。（圖擷自westernexhibitions）

    在清晰的畫面中可看到，兩處坑洞之間還挖了一個洞，讓兩人靠近彼此的那隻手得以握在一起，據指他們是想藉此象徵，彼此可以永恆的在一起，且在瑞士兩人也曾做過類似的作品。（圖擷自westernexhibitions）

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