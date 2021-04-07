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    歐盟將公布AZ疫苗新評估 世衛：接種益處超過風險

    2021/04/07 02:30

    〔中央社〕歐洲藥品管理局最快明天公布阿斯特捷利康（AZ）疫苗發生血栓不良事件的最新評估，世界衛生組織官員今天表示，尚未有證據讓世衛改變立場，即接種AZ疫苗的益處超過風險。

    義大利媒體稍早報導，歐盟藥品管理局（EMA）疫苗策略部門負責人卡瓦列里（Marco Cavaleri）表示，AZ疫苗與血栓之間有「明顯」關聯，管理局會在幾小時內做出宣布。但EMA隨後強調「尚未做出結論，目前還在審查」。

    世衛組織（WHO）官員蓋斯巴今天在線上記者會對此事也提出回應，表示目前沒有改變先前評估的立場，即接種AZ疫苗的益處超過風險。

    不過蓋斯巴表示，針對疫苗與血栓的議題，世衛正與歐洲及其他區域監管機構緊密合作，會即時評估最新數據。

    AZ出現血栓案例讓歐洲相當憂心，歐盟藥品管理局3月與世衛同樣背書AZ疫苗能預防感染及減少死亡，但EMA表示無法完全排除疫苗與少數血栓案例的關聯，將持續審查病例並由專家進一步評估。

    EMA的藥物警戒風險評估委員會（PRAC）今天起至9 日舉行全體會議，將對疫苗做出最新評估建議。

    歐盟負責衛生業務的執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）今天表示，會密切注意EMA對AZ疫苗的評估，並表示預期EMA評估結果會在明天下午公布。（編輯：陳政一）

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