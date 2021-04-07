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    首頁　>　國際

    日本執政黨關注台海局勢 謝長廷應邀交換意見

    2021/04/07 00:30

    〔中央社〕駐日代表謝長廷今天對台灣駐日媒體表示，最近「台灣有事」（有緊急狀況）成為比較大的新聞，昨天他首度應日本執政黨自民黨邀請，到自民黨總部針對台灣政策議題交換意見。

    謝長廷今天在駐日代表處表示，4月16日美國總統拜登與日本首相菅義偉將在白宮舉行高峰會談，因為3月16日美日外交國防部長參與的安全保障協議委員會（2加2會談）聯合聲明，提及台海和平與穩定的重要性，因此他期盼能根據這個精神深化關係，美日高峰會的聯合聲明應提及反對以力量變更現狀的立場。

    他指出，最近台海局勢比較緊張，與「力量的平衡」有關。中國的軍力壯大，與台灣軍力的差距擴大。美國要忙於防疫、政黨輪替後政策擬定，包括是否採行「亞洲再平衡」或「美國優先」政策等尚未決定，這讓中國有嘗試挑戰的機會。

    他說，美國有注意到「力量的平衡」很重要。從拜登政府的預算編列來看，就是在增加力量。此外，美國也在成立同盟，擴大自己的力量，譬如美日澳印四方安全對話（Quad）的成立。

    他認為，力量失衡的話，就會呈現不穩定，而且，中國基本上是一個力量的信奉者，相信力量、槍桿子出政權；不相信善意、和平。

    台灣要增強國防，但戰爭並非僅靠軍力，士氣也很重要。譬如，民主國家、友邦的支持也很重要。目前除了美國以外，無任何一國可單獨對抗中國，因此基本上需要民主國家共同合作。

    有關台鐵太魯閣號列車事故造成重大傷亡一事，謝長廷表示，日本政界從首相菅義偉、內閣官房長官加藤勝信等都表示慰問之意，日本各界友人也分別在社群網站或以電報、信函表達慰問與關懷。昨天他到自民黨總部參加研究會，與會者在開會前先為事故罹難者默哀。

    今天還有日本台灣親善協會的幹部造訪駐日代表處，拿出裝現金的信封說要捐款，但他表示，駐日代表處這次並未設立專戶接受國際捐款，向對方致謝後，當場退回捐款。他很感謝日本民眾對台灣有情有義。

    有企業或個人查詢台灣捐款的資訊，駐日代表處提供衛生福利部專戶資訊供參考。（編輯：劉學源）

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