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    超強陣容曝光！ 羅斯福號航艦指揮官：很高興回到南海

    美國「羅斯福號」航艦打擊群4日經中方發現進入南海，該航艦發言人今（6日）證實消息，並透露此次的超強陣容。（法新社檔案照）

    美國「羅斯福號」航艦打擊群4日經中方發現進入南海，該航艦發言人今（6日）證實消息，並透露此次的超強陣容。（法新社檔案照）

    2021/04/06 16:57

    〔即時新聞／綜合報導〕美國「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）航艦打擊群4日經中方發現進入南海，該航艦發言人今（6日）證實消息，並透露此次的超強陣容，該航艦指揮官表示，「很高興回到南海」。

    「羅斯福號」發言人布萊奇（Christopher Blachly）在美國第7艦隊司令部官網發布新聞稿，證實該航艦4日進入南海，少將指揮官韋里西莫（Doug Verissimo）說：「很高興回到這裡，這是向我們的盟友與合作夥伴保證美方將繼續致力於海洋自由。」

    韋里西莫指出，「我們與來自澳洲、印度、日本、大馬和韓國的朋友共同合作，表明美方對維護印太地區秩序的承諾，我們期待與秉持相同願景的人們，在世界上最重要的地區之一共同航行。」

    「羅斯福號」航艦打擊群（TRCSG）在南海期間，將進行海上打擊演習、反潛行動任務，協調戰術訓練等活動，陣容包括美國海軍第11艦載機聯隊（CVW-11）、康德羅加級（Ticonderoga-class）導向飛彈巡洋艦邦克山號（USS Bunker Hill CG-52）、第23驅逐艦中隊、羅素號驅逐艦 （USS Russell DDG-59）。

    航載的空中打擊陣容的兵力來自第31戰鬥攻擊機中隊（VAF-31）、第87戰鬥攻擊機中隊 （VFA-87）、第146戰鬥攻擊機中隊（VFA-146）、第154戰鬥攻擊機中隊（VFA-154）、115號機載預警中隊（VAW-115）、第142電子戰飛行隊（VAQ-142）、第75直升機海上攻擊中隊（HSM-75） 、第8海上戰鬥直升機中隊（HSC-8 Helicopter Sea Combat Squadron）、艦隊後勤支援中隊30（Fleet Logistic Support Squadron VRC 30）。

    該航艦的安杜茲上尉（Eric Anduze）提到，他相當自豪團隊在工作期間辛勤地工作並表現出專業精神，「我們的堅韌和戰鬥能力無與倫比，這證明了美國海軍維護自由的決心。」

    美軍指出，第7艦隊是美國海軍最大的前線部署艦隊，在西太平洋和印度洋擁有50至70艘航艦與潛艦，第7艦隊與35個國家進行互動，同時執行任務，以維護和保護自由開放的印太地區。

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