被中國制裁不後悔 英國御用大律師：會繼續為人權發聲

英國御用大律師海蓮娜（Baroness Helena Kennedy QC，圖左）。（歐新社）

2021/04/06 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟日前宣布制裁中國涉入新疆迫害人權官員，中國則反制裁歐洲政要，其中被中國制裁的英國御用大律師海蓮娜（Baroness Helena Kennedy QC）對此發表看法。海蓮娜強調，自己很喜歡中國，會繼續為了維護人權而發聲。

《BBC中文網》 報導，海蓮娜表示，對於自己登上制裁名單感到失望，她只是為法律、法治與人權說話，她說自己大半輩子都在律師這個行業，也經常對英國政府未能保護人權的行為做出批評，同樣也會對其他國家進行批判。海蓮娜坦言，要讓超級大國現身國際法庭很困難，也因此國際法庭難以審理種族滅絕之類的案件，此外，中國也沒有簽署跟國際刑事法庭有關的羅馬規約。

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報導指出，海蓮娜感嘆，中國對她實施制裁意義不大，因為她沒有在中國的財產，中國此舉反而會影響在倫敦的有錢中國人，她仍然強調，一個國家不能為了解決問題，就強迫別人放棄他的宗教與文化，這是對全人類的污辱。

海蓮娜表示，把人送去再教育營不是中國這樣一個大國該做的事情，她希望中國成為一個負責任的大國，尊重法律與人權，而不是依靠暴力脅迫。她呼籲中國讓聯合國官員進到現場，此外也提到中國破壞對香港的約定，認為難怪全世界會懷疑中國。

最後海蓮娜說，自己很喜歡中國，但會繼續為了維護人權而發聲。

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