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    拳擊比賽「致命一腳」畫面曝 25歲年輕人生戛然而止

    卡瓦斯基（圖左）遭對手一記高踢重擊後倒地，送醫後仍宣告不治。（圖翻攝自ULTIMO MOMENTO EC官方YouTube）

    卡瓦斯基（圖左）遭對手一記高踢重擊後倒地，送醫後仍宣告不治。（圖翻攝自ULTIMO MOMENTO EC官方YouTube）

    2021/04/06 15:37

    〔即時新聞／綜合報導〕嚇死人！厄瓜多日前發生一起驚悚意外，一名25歲的拳擊手卡瓦斯基（Joel Cahuasqui）和對手在場上自由搏擊競賽時，對方一記飛踢直直重擊他的腦門，讓他當場倒地昏迷，送醫搶救後仍宣告不治，25歲的年輕人生戛然而止。

    綜合外媒報導，卡瓦斯基日前參與全國選拔賽暨太平洋踢拳錦標賽（KickBoxing National Selective and Pacific Cup Championship），和一名略壯於他的拳擊手對壘，雖然自己先天上的體型劣勢，他還是積極尋找對手的弱點想出擊倒對方。

    報導指出，不料對手突然一記飛踢，重擊卡瓦斯基的頭部，讓他痛苦趴在地上，裁判此時走向前，按照程序讀秒，但看卡瓦斯基一手摸頭，然後逐漸陷入昏迷，無論裁判怎麼觸碰，甚至幫忙翻身他都沒反應，場上工作人員才趕緊上前查看。

    報導提到，卡瓦斯基在拳擊賽中，對手飛踢重擊疑似力道過猛，瞬間重擊的力量連護具都無法承受，導致他腦幹出血，送醫後仍在本月1日宣告不治，現場目擊者也稱，賽場旁並無看到醫護人員或醫生待命，引發外界質疑主辦單位失職。

    25歲的卡瓦斯基是厄瓜多知名的拳擊手。（圖翻攝自Joel Cahuasqui臉書）

    25歲的卡瓦斯基是厄瓜多知名的拳擊手。（圖翻攝自Joel Cahuasqui臉書）

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