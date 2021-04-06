日本擬在宮崎縣部署F-35B 防衛省高層昨與地方會談

日本政府有意將F-35B戰機部署於宮崎縣新田原基地。圖為美軍F-35B。（路透）

2021/04/06 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府有意將F-35B戰機部署於位在宮崎縣新富町的航空自衛隊新田原基地，最快將在2024年部署完畢，並新設戰機部隊，被外界視為針對中國而來，防衛省九州防衛局次長玉榮一邦昨日也在宮崎縣政府與副知事日隈俊郎會面。

根據日本《共同社》報導，防衛省最初針對部署F-35B戰機一事有意進行閉門會談，但宮崎縣政府反對閉門會談，強調為了向縣民傳達政策推動過程，若不公開會談則無法接受。

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玉榮一邦昨日和日隈俊郎會面時說明，新田原基地是可能的候選地之一，而日隈俊郎則說，中央政府是首次向宮崎縣說明F-35B部署計劃，預計最快會在本年度決定部署地，宮崎縣要求防衛省在部署方針確定之後應立即提供相關資訊，藉此讓宮崎縣判斷是否應接納部署計畫。

F-35B有別於傳統起降型的F-35A，F-35B可短距離起飛和垂直降落，基於日本政府於2018年底制定的《中期防衛力整備計劃》，計劃到2023年度引進18架F-35B。

未來若F-35B部署於新田原基地，將會是F-35B首度落腳自衛隊基地，除了部署於自衛隊基地，F-35B也計畫在海上自衛隊護衛艦「加賀號」及「出雲號」上運用，讓兩艘護衛艦「航艦化」，防衛省也在2021年度預算中編列203億日元的加賀號改裝費用。

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