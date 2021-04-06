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    川普不讓川黑追蹤也挨告 美最高法院撤銷有罪判決

    美國前總統川普封鎖追蹤者挨告一案，聯邦最高法院5日撤銷聯邦第二巡迴上訴法院的有罪判決。（路透檔案照）

    美國前總統川普封鎖追蹤者挨告一案，聯邦最高法院5日撤銷聯邦第二巡迴上訴法院的有罪判決。（路透檔案照）

    2021/04/06 00:33

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國前總統川普曾於擔任總統期間，用個人推特帳號封鎖了7名批評他的的追蹤者。7人將川普一狀告上法院，控訴川普封鎖的舉動違反美國憲法第一修正案。美國聯邦最高法院5日撤銷聯邦第二巡迴上訴法院的有罪判決並發回。

    綜合外電報導，原告代表哥倫比亞大學奈特第一修正案研究所（Knight First Amendment Institute）主張，川普基於個人觀點，意圖將這7位追蹤者排除於政府公共論壇之外，才會封鎖他們。美國紐約聯邦地方法院與聯邦第二巡迴上訴法院，分別於2018年、2019年判決川普違反憲法第一修正案。

    但最高法院本月5日則表示，由於川普已經不是總統，法官拒絕聽取辯論，並表示這起案件屬有爭議或不再有效的案件，代表下級法院先前的判決無法影響未來出現的類似案件。隨著前總統川普卸任，本案的被告也從「總統川普」改為「總統拜登」。

    美國聯邦最高法院大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）在意見書中表示，由於擔任總統的人已經改變，最高法院同意撤銷聯邦第二巡迴上訴法院的判決。湯瑪斯也指出，原告主張川普的個人臉書為「政府公共論壇」，但1間私人企業卻有不受限的權力能廢止這個「論壇」，「似乎有點怪怪的」。

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