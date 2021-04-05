謠言終結站》義大利新任女國防部長露丁字褲？ 經查證實是惡搞

近日網傳「義大利新任女國防部長就職儀式」的圖片，事實查核平台MyGoPen指出流傳內容是經過修圖變造而成，且圖片中的人物未曾擔任義大利國防部長。（本報後製）

2021/04/05 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳「義大利新任女國防部長就職儀式」的圖片，且圖中女子疑似露出丁字褲，引起討論。對此，事實查核平台MyGoPen指出流傳內容是經過修圖變造而成，圖片中的人物未曾擔任過義大利國防部長。

據事實查核平台MyGoPen指出，近日有網傳一張「義大利新任女國防部長就職儀式」的照片。畫面中可以看見一名穿著藍色套裝的女子背對鏡頭彎腰簽字，卻乍現春光疑似露出黑色丁字褲；網傳內容還稱，「要是世界上所有國防部長都是這身打扮簽字，那戰爭會...」，引起網路熱議。

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對此，MyGoPen經查發現，網傳圖片早在2014年時就開始於推特等社群平台流傳。另外透過圖片反搜工具搜尋，可以檢索到義大利媒體所發布的原始圖片，圖中人物為時任義大利憲政改革部長的博斯基（Maria Elena Boschi），並非國防部長；而她在照片中露春光的畫面也是被惡意修改。

根據義媒《Sky TG24》報導，博斯基在2014年2月22日時宣誓就職，成為義大利的憲政改革部長。2014年時，博斯基年僅33歲，是前義大利總理倫齊（Matteo Renzi）​領導的政府中最年輕的內閣成員。

另據義大利政府官方網站的資料顯示，倫齊所領導的政府自2014年2月22日開始執政，至2016年12月12日止。當時的憲政改革部長為博斯基，國防部長則是皮諾蒂（Roberta Pinotti）。

MyGoPen對比網傳圖片與原始圖片出處《Sky TG24》，可以看出網傳圖片是經過修圖變造而成（圖截自「MyGoPen」）

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