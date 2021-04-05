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    英格蘭推乳癌新藥「Phesgo」注射5分鐘搞定 降低染疫風險！

    英格蘭各地正在推廣新型乳癌療法「Phesgo」，將給藥時間從2.5小時縮短為只需5分鐘，減少乳癌病患在醫院停留的時間，以降低新冠肺炎感染的可能性。打針示意圖。（美聯社）

    英格蘭各地正在推廣新型乳癌療法「Phesgo」，將給藥時間從2.5小時縮短為只需5分鐘，減少乳癌病患在醫院停留的時間，以降低新冠肺炎感染的可能性。打針示意圖。（美聯社）

    2021/04/05 12:59

    〔即時新聞／綜合報導〕英格蘭各地正在推廣新型乳癌療法「Phesgo」，將給藥時間從2.5小時縮短為只需5分鐘，減少乳癌病患在醫院停留的時間，以降低新冠肺炎感染的可能性。

    綜合外媒報導，英國國民保健署（NHS）表示，原本舊式療法需注射2次，並耗時2.5小時，但現在僅需5分鐘，有效減少醫護人員事前準備時間，同時大幅降低病患染疫風險，估計每年將有約3600名患者受益於此療法。

    報導指出，「Phesgo」是將兩種藥物，賀疾妥Pertuzumab（Perjeta）及賀癌平（Trastuzumab），結合成新型的固定劑量組合的皮下注射劑，會與化療共同治療於不同階段的HER2陽性乳癌患者，而通常約有15%乳癌患者會為HER2陽性。

    英國抗癌慈善機構Breast Cancer Now執行長摩根（Delyth Morgan）說，政府能批准Phesgo療法，是相當好的決定，新療法能讓治療過程變的更快速且更友善，將有數千名女性因此受惠。

    來自盛海倫斯，51歲的蘭姆（Paula Lamb），是首批接受新療法的患者之一，她在2014年時被診斷罹患乳癌後，需服用多種藥物治療，整個療程需花費1.5小時至2小時，且每3週須回診1次。而新療法僅需5分鐘，令她大讚新療法大幅改善了她的生活，讓她有更多時間可以陪伴女兒。

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