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    台海軍情》貼近長江口！ 美軍驅逐艦3日航經東海

    「南海戰略態勢感知計畫」指出，美軍驅逐艦「馬斯廷號」航經長江口外的東海海域。（圖擷取自USS Mustin臉書粉絲專頁）

    「南海戰略態勢感知計畫」指出，美軍驅逐艦「馬斯廷號」航經長江口外的東海海域。（圖擷取自USS Mustin臉書粉絲專頁）

    2021/04/05 10:42

    〔即時新聞／綜合報導〕中國半官方機構、北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）近期接連公佈美國海軍經過南海、東海的航跡，其中最靠近中國的一次航跡是美軍驅逐艦通過長江口外海。

    「南海戰略態勢感知計畫」4月3日在推特及微博公布美國海軍艦艇航跡，指出美軍驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin，DDG-89）在3日凌晨至早上由北至南航行過長江口外的東海海域。「南海戰略態勢感知計畫」表示，「馬斯廷號」3月27日從日本橫須賀港出發，通過東海，「針對性明顯」。

    「南海戰略態勢感知計畫」指出，美國海軍「羅斯福號」航空母艦打擊群昨日8點多經由麻六甲海峽進入南海活動，打擊群艦艇包含「羅斯福號」航艦、驅逐艦「拉塞爾號」（USS Russell，DDG-59）、巡洋艦「邦克山號」（USS Bunker Hill，CG-52）等軍艦，這也是「羅斯福號」航艦今年第三次在南海活動。

    「南海戰略態勢感知」主任胡波過去曾針對美軍航艦在南海行動的特點分析指出，美軍行動規律性降低，實戰部署的意味顯著加強，未來可能會看到美軍航艦近出南海的頻率大幅上升，達到每年數十次。

    「南海戰略態勢感知計畫」公布美軍驅逐艦「馬斯廷號」航跡。（圖擷取自「南海戰略態勢感知計畫」推特）

    「南海戰略態勢感知計畫」公布美軍驅逐艦「馬斯廷號」航跡。（圖擷取自「南海戰略態勢感知計畫」推特）

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