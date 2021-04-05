為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拜登推57兆基礎建設計畫 官員稱不用共和黨支持

    2021/04/05 04:51

    〔中央社〕美國能源部長葛蘭何今天表示，如果總統拜登無法讓兩大黨達成協議，他願意在沒有共和黨國會議員支持的情況下，推動通過規模高達2兆美元（約新台幣57兆元）的基礎建設計畫。

    葛蘭何（Jennifer Granholm）接受美國有線電視新聞網（CNN）談話性節目「美國國情」（State of the Union）訪問說，拜登（Joe Biden）希望他的基礎建設計畫得到共和黨支持。

    但她指出，如果共和黨不支持，拜登可能會支持使用「協調」（reconciliation）程序，好讓民主黨議員在聯邦參議院通過基礎建設計畫。

    葛蘭何還聲稱，目前大多數美國人民都支持拜登的計畫。

    基礎建設計畫是拜登想推動的第2項重大議案，但相較1兆9000億美元的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情紓困案，這項計畫似乎不太可能獲得更多的兩黨議員支持。疫情紓困案在上個月透過「協調」程序通過，只有民主黨議員表決支持。

    參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）上週表示，拜登的基礎建設計畫「相當大膽」，但會加稅且增加債務，他誓言反對到底。

    共和黨參議員布朗特（Roy Blunt）今天敦促拜登，如果希望獲得共和黨議員支持，就要大幅刪減這項計畫的規模。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    -111℃！科學家測到地球「新低溫」
    2021/04/04 06:16

    -111℃！科學家測到地球「新低溫」

    昨日鎮壓示威者釀5死 緬甸軍方向20位意見領袖發出逮捕令
    2021/04/04 07:52

    昨日鎮壓示威者釀5死 緬甸軍方向20位意見領袖發出逮捕令

    仰光女大生在國際選美為緬甸發聲 她回憶比賽過程：永不放棄！
    2021/04/04 09:56

    仰光女大生在國際選美為緬甸發聲 她回憶比賽過程：永不放棄！

    武肺確診數暴增 印度單日逾8.9萬例 土耳其逾4.4萬例
    2021/04/04 08:50

    武肺確診數暴增 印度單日逾8.9萬例 土耳其逾4.4萬例

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播