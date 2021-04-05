拜登推57兆基礎建設計畫 官員稱不用共和黨支持

2021/04/05 04:51

〔中央社〕美國能源部長葛蘭何今天表示，如果總統拜登無法讓兩大黨達成協議，他願意在沒有共和黨國會議員支持的情況下，推動通過規模高達2兆美元（約新台幣57兆元）的基礎建設計畫。

葛蘭何（Jennifer Granholm）接受美國有線電視新聞網（CNN）談話性節目「美國國情」（State of the Union）訪問說，拜登（Joe Biden）希望他的基礎建設計畫得到共和黨支持。

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但她指出，如果共和黨不支持，拜登可能會支持使用「協調」（reconciliation）程序，好讓民主黨議員在聯邦參議院通過基礎建設計畫。

葛蘭何還聲稱，目前大多數美國人民都支持拜登的計畫。

基礎建設計畫是拜登想推動的第2項重大議案，但相較1兆9000億美元的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情紓困案，這項計畫似乎不太可能獲得更多的兩黨議員支持。疫情紓困案在上個月透過「協調」程序通過，只有民主黨議員表決支持。

參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）上週表示，拜登的基礎建設計畫「相當大膽」，但會加稅且增加債務，他誓言反對到底。

共和黨參議員布朗特（Roy Blunt）今天敦促拜登，如果希望獲得共和黨議員支持，就要大幅刪減這項計畫的規模。

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