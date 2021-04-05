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    前總書記趙紫陽親友在監視下祭拜 中共令家屬搬離故居

    中國獨立記者高瑜推文披露，家屬正清理趙紫陽生前在北京富強胡同6號的故居，準備搬離。（取自高瑜推特）

    中國獨立記者高瑜推文披露，家屬正清理趙紫陽生前在北京富強胡同6號的故居，準備搬離。（取自高瑜推特）

    2021/04/05 00:19

    〔國際新聞中心／綜合報導〕已故中共總書記趙紫陽的家屬和友人清明節（4日）當天前往北京昌平區的「天壽園」墓地，在中共派員監視下祭拜趙紫陽。墓地附近有人把守，禁止其他人進入。中國獨立記者高瑜4日也透過「推特」披露，趙紫陽家屬正清理他生前在北京富強胡同6號的故居，準備搬離。

    高瑜表示，每逢趙紫陽忌日、冥壽和骨灰下葬日等敏感日子，當局既要封閉墓地，「亦要處理故居這個禁地」。趙紫陽故居是一座四合院，保存不少趙紫陽遺物，目前是由王雁南一家人居住。王雁南近日正整理故居物品，預料他們一家會被分配到別處，目前地點不詳。

    高瑜在推文中寫道：「北京富強胡同6號，這座不大的，油漆斑駁的四合院，自1989年下半年起，無疑是最惹人關注的院落。我和張麗娜2018年1月17日最後一次在紫陽先生的忌日去祭奠他。次年開始，忌日、清明、誕辰、下葬日都出不了門了。今日清明，紫陽一家使用了32年的各個房間都在裝箱，打包，這是這個院落最後一個清明？」

    趙紫陽一度被視為鄧小平的接班人，但1989年爆發天安門民主運動時，趙紫陽因公開表示同情示威學生、反對武力鎮壓，而招致鄧小平、陳雲、李先念和李鵬等保守派不滿，在中共13屆4中全會上被免去黨內外一切職務，僅保留黨籍，遭軟禁長達16年，2005年逝世。2019年10月18日，趙紫陽百歲冥誕翌日，趙紫陽與夫人梁伯琪的骨灰，才得以遷葬天壽園。

    香港電台報導，趙紫陽家人2020年已接獲中共中央辦公廳人員口頭通知，要求他們搬離，但未出示正式文件。前「炎黃春秋」雜誌副總編輯王彥君向香港電台表示，趙紫陽家人在今年7月1日，即中共百年黨慶前不會搬走。

    高瑜推特全文：

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