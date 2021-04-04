香港疫苗烏龍 血癌患者預約BNT疫苗 卻被施打科興疫苗

住在香港的阿勒戴斯患有血癌，在醫師建議下預約接種BNT武漢肺炎疫苗，卻因一連串錯誤，接種了科興疫苗。（圖擷取自南華早報網站）

2021/04/04 16:10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港《南華早報》4日報導，55歲的蘇格蘭裔香港居民阿勒戴斯（David Allardice）患有血癌，為了預防感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），在諮詢醫師後，預約接種德國BNT疫苗（復必泰疫苗），卻因不小心走錯疫苗中心，在未被查核身份下，接種了中國科興疫苗。

據報導，阿勒戴斯和70歲的同伴原本預約3月18日晚上6時半，在觀塘曉光街體育館接種BNT疫苗，但他們跑到3公里外的九龍灣體育館。該處僅提供接種科興疫苗，而他在接種前，並未被告知即將接種的是科興疫苗。阿勒戴斯是在2週後收到政府簡訊，通知他未按照預約前往接種BNT疫苗後，才驚覺出錯。他自認應付部分責任，但疫苗中心人員也該為失誤負責。

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他回想，他和同伴當天提早半小時抵達九龍灣體育館，並出示識別證明後，「沒有人檢查我是否有預約，他們似乎沒有每一個人都查核，只要他們有確認，就會發現我來錯地方…有些人並不適合接種某些疫苗。」他坦言，自己非常急著接種疫苗，因為若他感染武肺，「我將無法存活下來，我已經活在這種恐慌中超過1年了。」

身患血癌的阿勒戴斯表示，他與主治醫師討論過接種哪支疫苗，最後選擇BNT疫苗，因為防護力達95％，遠高於科興疫苗的50％，「當你同時在做化療，（疫苗）效力會大打折扣，若接種科興疫苗，我擔心自己無法受到多大保護，這樣會讓我喪失外出的信心。」他說，旅行禁令解除後，他想回去家鄉蘇格蘭。

阿勒戴斯說，主治醫師聽聞這起「疫苗烏龍」後，「嚇得下巴都掉到桌上」，並建議他不要再去接種第2劑科興疫苗，重新開始BNT疫苗療程。但他表示，若完成疫苗接種後可以出境，自己或許還是優先接種科興疫苗。

負責疫苗接種計畫的港府公務員事務局發言人坦承，九龍灣體院館疫苗中心的人員並未按照程序查核阿勒戴斯的身份，就引導他們接種疫苗，「我們誠摯為這起失誤致歉」，將提醒負責人員未來確實查核身份及預約的疫苗。

香港政府提供2款武肺疫苗供民眾接種，但有疫苗中心未確實查核民眾身份和預約的疫苗，造成民眾困擾。圖為香港一處社區疫苗接種中心。（路透）

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