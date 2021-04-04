加正妹撩起學士服秀美乳 母校怒告索賠283萬元

布德羅的照片讓母校抓狂提告。（翻攝自推特）

2021/04/04 15:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕魁北克大學蒙特婁分校（UQAM）視覺藝術系女學生布德羅（Helene Boudreau），過去幾週將幾張帶有母校徽標的火辣露骨照片上傳到Instagram，Facebook和Twitter等社交媒體上，校方痛批她損害校譽，已提告索賠加幣12.5萬元（約台幣283萬元）。

綜合加媒報導，第一張引起UQAM校方注意的照片，2月24日發佈在她Instagram公開帳號上，只見布德羅身穿黑色學士服，手裡拿著帶有UQAM徽標的畢業證書，原本應該記錄下的是莊重又美好的時刻，但布德羅卻把衣服撩起，露出大半胸部；在另一張照片中，她還指著牆上的校名，大剌剌解放美尻。

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校方3月2日要求布德羅刪除這些照片，後來她刪除了IG的貼文，但將照片保留在她的Twitter和Facebook個人資料上。

UQAM在訴狀中稱，布德羅發佈的照片​對校譽造成「重大損失」，並要求賠償名譽損失10萬加幣和懲罰性賠償2.5萬加幣。

布德羅則為自己辯護，她在Instagram發佈的影片中強調自己是藝術家，而照片則是她作品的表達。她說：「藝術可以是任何東西。」

布德羅秀美尻。（翻攝自推特）

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