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    武漢肺炎》荷蘭暫時停止AZ疫苗接種至本月7日

    荷蘭衛生部長迪瓊（見圖）表示，「暫時停止是一種預防措施」。（法新社）

    荷蘭衛生部長迪瓊（見圖）表示，「暫時停止是一種預防措施」。（法新社）

    2021/04/04 15:32

    〔即時新聞／綜合報導〕英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）以及英國牛津大學共同合作研發的AZ疫苗，荷蘭衛生部週五（當地時間）公告，暫時停止60歲以下民眾接種AZ疫苗，週六（3日）立刻宣布，全部民眾暫停接種AZ疫苗至本月7日，將另行公告進一步相關AZ疫苗政策消息。

    綜合外媒報導，荷蘭上週五（當地時間）早上追蹤藥物副作用中心（Lareb）接獲消息，有5例血栓合併血小板低下導致不良反應事件，其中有1位女性亡，不良反應情況發生於接種AZ疫苗後的7至10天，「病患落於25歲至65歲的女性，3人有範圍廣泛的肺栓塞、1人亡、1人腦出血」。

    根據「半島電視台」（Al Jazeera）報導 ，目前荷蘭政府正進行細部調查，確認是否由AZ疫苗引起的不良反應，為避免疫苗浪費情況，荷蘭政府從3日公告暫停施打AZ疫苗直至7日，屆時歐洲藥品管理局 （European Medicines Agency）預計將發布相最新AZ疫苗說明。

    荷蘭衛生部長迪瓊（Hugo De Jonge）表示，「暫時停止是一種預防措施」，他又說「我們必須謹慎行事，相關報告需適當深入調查」。

    據知，目前荷蘭約有40萬人接種AZ疫苗，多數歐洲國家，包含德國皆於上月19日重新接種AZ疫苗，但近日多國民眾施打後傳出血栓問題，昨英國確認有民眾施打後出現血栓情況為30例，其中死亡7例。

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    荷蘭衛生部宣布全部民眾暫停接種AZ疫苗至本月7日，將另行公告進一步相關AZ疫苗政策消息。示意圖。（法新社）

    荷蘭衛生部宣布全部民眾暫停接種AZ疫苗至本月7日，將另行公告進一步相關AZ疫苗政策消息。示意圖。（法新社）

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