約旦王室風雲變色 前王儲遭軟禁、王室成員被捕

約旦前王儲哈姆扎（Hamzah bin Hussein）驚傳遭軟禁，他透露政府此舉是為了打壓他批評當局的行為。（法新社）

2021/04/04 09:32

〔即時新聞／綜合報導〕約旦國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）同父異母的弟弟哈姆扎（Hamzah bin Hussein），曾被已故國王胡笙一世（King Hussein I）立為王儲，但胡笙一世過世時哈姆扎被認為太過年幼無法勝任，這才改由哥哥阿卜杜拉二世繼位。哈姆扎稍早驚傳出遭到軟禁，同時也有其他王室成員被捕，哈姆扎透露，政府此舉是為了打壓他批評當局的行為。

據《BBC》報導，在哈姆扎律師傳給《BBC》的影片中，哈姆扎表示約旦軍參謀總長前來拜訪時，告知他不被允許外出、與人交流或與人見面。哈姆扎說，約旦當局之所以這樣做，是因為他在過去所參加的會議或曾使用的社交媒體上，對政府或國王提出批評。

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哈姆扎意有所指地說，他可不是造成約旦政府過去15至20年間普遍存在治理能力崩潰、腐敗和無能的人，如今情況變得越來越糟，目前已達到民眾一旦對任何事情發表意見時，就會遭到威脅、逮捕或騷擾的程度。

除了哈姆扎被軟禁之外，約旦前財政部長阿瓦達拉（Bassem Awadallah）和王室成員扎伊德（Sharif Hassan Bin Zaid）也雙雙被捕。阿瓦達拉是約旦經濟改革的中堅力量，但他的革新政策經常遭到政府根深柢固的官僚制度所阻擋。

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