為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    約旦王室風雲變色 前王儲遭軟禁、王室成員被捕

    約旦前王儲哈姆扎（Hamzah bin Hussein）驚傳遭軟禁，他透露政府此舉是為了打壓他批評當局的行為。（法新社）

    約旦前王儲哈姆扎（Hamzah bin Hussein）驚傳遭軟禁，他透露政府此舉是為了打壓他批評當局的行為。（法新社）

    2021/04/04 09:32

    〔即時新聞／綜合報導〕約旦國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）同父異母的弟弟哈姆扎（Hamzah bin Hussein），曾被已故國王胡笙一世（King Hussein I）立為王儲，但胡笙一世過世時哈姆扎被認為太過年幼無法勝任，這才改由哥哥阿卜杜拉二世繼位。哈姆扎稍早驚傳出遭到軟禁，同時也有其他王室成員被捕，哈姆扎透露，政府此舉是為了打壓他批評當局的行為。

    《BBC》報導，在哈姆扎律師傳給《BBC》的影片中，哈姆扎表示約旦軍參謀總長前來拜訪時，告知他不被允許外出、與人交流或與人見面。哈姆扎說，約旦當局之所以這樣做，是因為他在過去所參加的會議或曾使用的社交媒體上，對政府或國王提出批評。

    哈姆扎意有所指地說，他可不是造成約旦政府過去15至20年間普遍存在治理能力崩潰、腐敗和無能的人，如今情況變得越來越糟，目前已達到民眾一旦對任何事情發表意見時，就會遭到威脅、逮捕或騷擾的程度。

    除了哈姆扎被軟禁之外，約旦前財政部長阿瓦達拉（Bassem Awadallah）和王室成員扎伊德（Sharif Hassan Bin Zaid）也雙雙被捕。阿瓦達拉是約旦經濟改革的中堅力量，但他的革新政策經常遭到政府根深柢固的官僚制度所阻擋。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美洲僅有的小王國 國王居然在開雜貨店
    2021/03/19 21:46

    美洲僅有的小王國 國王居然在開雜貨店
    梅根大爆英王室秘辛搏版面 英媒：她想選2024美國總統
    2021/03/15 11:53

    梅根大爆英王室秘辛搏版面 英媒：她想選2024美國總統
    約旦醫院氧氣供應中斷 7武肺患者死亡
    2021/03/14 09:39

    約旦醫院氧氣供應中斷 7武肺患者死亡
    英國王室紀錄片禁播逾50年 意外在YouTube曝光
    2021/01/31 11:03

    英國王室紀錄片禁播逾50年 意外在YouTube曝光
    國際今日熱門
    新聞360》長賜輪日本船東出招甩鍋？天價賠償長榮「免賠」關鍵曝
    2021/04/03 11:00

    新聞360》長賜輪日本船東出招甩鍋？天價賠償長榮「免賠」關鍵曝 影片

    莫名冒出上萬元餐費！民眾看到外送帳單嚇傻大罵
    2021/04/03 10:25

    莫名冒出上萬元餐費！民眾看到外送帳單嚇傻大罵

    軍情動態》俄羅斯新型防空射控系統 今年投入量產
    2021/04/03 10:27

    軍情動態》俄羅斯新型防空射控系統 今年投入量產

    稱中國人帶來病毒 美議員參選人：不想要他們移民美國
    2021/04/03 12:14

    稱中國人帶來病毒 美議員參選人：不想要他們移民美國

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播