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    德研究：中國利用一帶一路貸款 控制發展中國家

    2021/04/04 04:36

    〔中央社〕中國透過「一帶一路」大量借錢給發展中國家興建基礎建設，但貸款條件外界所知有限，德國與美國學者在分析後發現，中國利用此管道擴大對這些國家的影響力，讓它們成為附庸。

    德國「基爾世界經濟研究所」（IfW）與美國智庫的專家，在非洲、亞洲、拉丁美洲等發展中國家的政府部門和國會資料庫搜尋多年後，找到中國與24國簽署的100份貸款協議，3月31日發布報告分析這些協議與一般協議的差異。

    報告撰寫人、專精國際金融的德國學者特雷貝施（Christoph Trebesch）表示，中國透過「一帶一路」已成為發展中國家最大債權國，但協議不僅禁止舉債國公開貸款條件，有時還要求對方不能承認有協議存在，這樣的保密條款相當罕見。

    特雷貝施指出，如此不透明的貸款讓外界難以估計外債規模，一旦政府財政出現危機，將難以採取恰當措施。

    最令研究者驚訝的是中國藉嚴苛貸款條件控制這些國家的內政，讓它們成為附庸，只要舉債國與中國斷絕外交關係、改變勞工和環保標準或「傷害中國機構的利益」，中方就有權解約。

    特雷貝施指出，中國國有銀行可彈性決定是否繼續貸款，談判的權力很大，有些協議措辭還刻意模糊，方便中國單方面解約，迫使債務國必須馬上還款。

    不過，特雷貝施表示，中國經常貸款給沒有外資願意投資的國家，興建長期性基礎建設，控制風險的要求高「可以理解」。

    他認為，中國尤其在貸款透明度需要改善，「舉債國的納稅人有權利知道自己是拿什麼出來擔保」。（編輯：劉學源）

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