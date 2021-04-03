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    偕妻小公園散步 美國亞裔男子無端遭毆

    日前一名亞裔男子與妻小在中央公園散步時，遭到1名未戴口罩的男子騷擾，而且對方出拳打人，導致受害人面部骨折，眼睛也有瘀血。（圖擷取自cefaan instergm）　　

    日前一名亞裔男子與妻小在中央公園散步時，遭到1名未戴口罩的男子騷擾，而且對方出拳打人，導致受害人面部骨折，眼睛也有瘀血。（圖擷取自cefaan instergm）　　

    2021/04/03 16:40

    〔即時新聞／綜合報導〕近日美國亞裔遭到攻擊事件頻傳，如今紐約曼哈頓又添一樁，近日1名亞裔男子與妻小在中央公園散步時，遭1名未戴口罩的男子騷擾，受害人好心提醒要保持社交距離時，對方竟出拳打人，導致其面部骨折，眼睛也有瘀血，目前涉案男子已被當地警方通緝。

    綜合外媒報導，3月27日下午，38歲的男子帶著妻子與5歲兒到中央公園赫斯海德岩石（Hernshead Rocks）附近散步，突然有名男子朝著他們走來，隨後在妻兒耳邊竊竊私語。

    受害人說，在遭到攻擊前就看到男子來回踱步，並且不斷喃喃自語，行為舉止相當詭異，男子企圖想接近他們一家3口，這行為使他們很不舒服，他們有嘗試想遠離，但男子依舊緊緊跟隨他們。

    受害人向男子表示，「這是個很大的公園，請保持一些社交距離吧」，當時男子的臉已經快貼到他臉上了，不料，男子聽完卻嗆說，「你有口罩這是你的特權，你們總是占有優勢」，下一秒直接朝著受害人臉部揮拳，隨即逃跑。

    受害人表示，遭攻擊後感覺到了幾秒眩暈，接著感覺有液體順著臉流下來，「我還以為是汗，結果手一摸才知是血」。

    受害人也提到雖然不清楚是否因為種族歧視而遭到攻擊，「但我們認為既然自己成為目標，就有必要將事情說出來。」

    警方透露，受害人臉部有兩處骨折，眼部瘀血，雖然並未找到直接證據，但不排除是起種族歧視案件。

    據悉，當時旁邊剛好有路人拍下嫌犯的照片，並且交給警方。

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