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    首頁　>　國際

    台灣鐵路嚴重事故 葡萄牙外交部發文聲援

    2021/04/03 03:54

    〔中央社〕台鐵太魯閣號2日發生嚴重事故，造成至少50人死亡，震驚國內外。葡萄牙外交部透過推特發文表達深切遺憾，並表示與台灣站在一起，外交部也回覆致上感謝。

    葡萄牙外交部在推文中寫道：「對於台灣東部造成數十人死亡的意外，葡萄牙深感遺憾，謹向受害者、家屬以及台灣政府表達聲援。」

    外交部在推文下方回覆時標記葡萄牙外交部，除感謝葡萄牙關心和慰問訊息，也表示政府正致力確保救難和復原工作迅速進行，同時確認受影響者能獲得所有必要支持。

    這起台灣數十年來最致命的鐵路事故不僅震驚全台，也引起外媒關注；葡萄牙廣播電視公司（RTP）、大眾日報（Publico）等主流媒體也紛紛報導關心。

    台灣抗疫優秀表現與民主制度過去一年屢登葡國媒體，獲得各界肯定，台灣的聲望與能見度也因此越來越高。

    葡萄牙於2021年上半年接任歐盟輪值主席國，若疫情允許，可能在5月間召開社會峰會（Social Summit），以及歐盟印度峰會，增加投資貿易的多元及避免對單一國家的依賴。

    儘管葡萄牙因缺乏經費及預算，在台灣並未設置代表處，但在積極努力下，無論在國會或民間及智庫都有許多支持的力量。（編輯：徐睿承）

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