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    首頁　>　國際

    美CDC：完成疫苗接種者旅行風險低但不鼓勵

    2021/04/03 03:12

    〔中央社〕美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，完成疫苗接種者的旅行風險低，未來境內旅行前後不需再進行檢測，國際旅行須依目的地規定。但鑑於疫情仍上升，並不鼓勵外出旅行。

    CDC今天公布最新的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）旅行指南建議。CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，完成疫苗接種民眾的旅行風險相對低，但鑑於確診病例持續上升，CDC仍不建議民眾出外旅行。

    對於美國境內旅行，指南建議，完成疫苗接種2週的民眾將不需在旅行前後進行病毒檢測，旅行後也不需自我隔離。不過指南建議在搭乘飛機、火車與公車等大眾交通工具時，仍應做好包括戴上口罩、避開人群、維持社交距離以及常洗手等防疫措施。

    至於國際旅行，指南建議，除非目的地國家要求，否則已經完成接種的民眾搭機前不需進行病毒檢測，抵達美國後，除非各州有規定，也不需自我隔離。但返美前仍需進行檢測，並取得陰性檢測證明才能登機。

    CDC的這項最新指南建議不啻是為暑假旅遊旺季開啟綠燈，也有助於鼓勵民眾踴躍接種疫苗，對於過去一年重創的航空與旅遊觀光業更是一大利多消息。

    CDC表示，今天的更新主要是反映近來的多項科學評估與證據，顯示疫苗接種的有效性。目前全美已經有約5600萬名成年人完成接種，約1億人獲得至少一劑接種。

    目前美國共核准3類新型冠狀病毒疫苗，總統拜登（Joe Biden）日前也宣示在4月19日前，90%的美國成年人都將有資格獲得疫苗接種。

    根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全美確診人數突破3054萬人，超過55萬人不幸病故。（編輯：徐睿承）

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