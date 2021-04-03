汽車撞入美國會山莊 2名員警受傷

美國國會山莊發生汽車衝撞事件後，國民兵立刻提高警戒。（美聯社）

2021/04/03 02:00

〔中央社〕美國國會警察局表示，一輛汽車今天中午左右撞進國會管制區，造成2名執勤員警受傷，嫌犯已經遭到拘留，3人均送往醫院救治。

基於安全考量，國會暫時封鎖。

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