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    印尼出動海軍攔截！泰國「世界最小航艦」穿越新加坡海

    泰國查克里．納呂貝特號航空母艦3月31日越過新加坡海峽，抵達印尼廖內群島外海處。圖為泰國查克里．納呂貝特號航空母艦（上）與美國小鷹號航空母艦（下）共同航行，形成強烈對比。（圖取自美國海軍）

    泰國查克里．納呂貝特號航空母艦3月31日越過新加坡海峽，抵達印尼廖內群島外海處。圖為泰國查克里．納呂貝特號航空母艦（上）與美國小鷹號航空母艦（下）共同航行，形成強烈對比。（圖取自美國海軍）

    2021/04/03 00:55

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼海軍艦隊司令部發布消息，泰國近日派出3艘軍艦越過新加坡海峽，抵達印尼廖內群島外海處，陣容包括1艘護衛艦、1艘巡防艦以及1艘「世界最小航艦」，美國《富比士》專欄作家、軍事記者艾克塞（David Axe）則形容它是「世界最怪航艦」。

    根據印尼媒體《Detik》報導，泰國護衛艦「HTMS Taksin」、巡防艦「HTMS Sukhothai」以及「查克里．納呂貝特號航空母艦」（HTMS Chakri Naruebet）於3月31日越過新加坡海峽，抵達印尼廖內群島外海處，印尼海軍上校卡撒諾瓦（Anro Casanova）派出「KRI Todak-631」軍艦前往攔截。

    兩軍接觸後，泰國海軍表明是從攀牙海軍基地出發執行護航任務，目的地為泰國宋卡海軍基地，印尼海軍對此表示，印尼軍方對於印星邊界始終保持高度警惕，隨時應對突發狀況。

    美國軍事記者艾克塞指出，泰國海軍在1990年代向西班牙支付近3億美元，打造「查克里．納呂貝特號航空母艦」，設計概念仿照美國1970年代的海上軍艦，它是世界上最小的航空母艦，排水量1萬1500噸，只比美國的驅逐艦稍微多一點，但光是要給該艘迷你航艦加油，每次就要花掉近5萬美元。

    艾克塞指出，在1970年代的老式戰機退役後，「查克里．納呂貝特號航空母艦」就沒有固定艦載機，在它服役的前20年大部分時間都停泊在港口，每月通常僅航行1天，甚至向公眾開放，導致該航艦被嘲笑為「世界上最貴的觀光景點」。

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