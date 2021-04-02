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    發明藍色LED 日本諾貝爾獎得主赤崎勇病逝

    發明藍色發光二極體（LED）、2014年獲諾貝爾物理學獎的日本名城大學終身教授赤崎勇因病離世，享耆壽92歲。（歐新社）

    發明藍色發光二極體（LED）、2014年獲諾貝爾物理學獎的日本名城大學終身教授赤崎勇因病離世，享耆壽92歲。（歐新社）

    2021/04/02 20:12

    〔中央社〕成功發明藍色發光二極體（LED）、2014年獲諾貝爾物理學獎的日本名城大學終身教授赤崎勇，昨天因病離世，享耆壽92歲。

    日本放送協會（NHK）報導，相關人士表示，赤崎大約2020年底起就因身體出現狀況持續接受治療，昨天是因為肺炎病逝名古屋市內一所醫院。

    赤崎出身於現在的鹿兒島縣南九州市，京都大學畢業後，曾進入松下電器研究所，1981年時擔任名古屋大學教授，並在名古屋市的名城大學擔任終身教授。

    赤崎當初關注幾乎不受人重視的氮化鎵，並在1985 年左右成功研發出能發出藍光必要的高品質結晶，在被視為不可能完成的20世紀內首度成功發明藍色LED。

    由於赤崎的研究成果，作為三原色紅、綠、藍的LED全數到齊，讓LED可以在全彩顯示器等各種領域陸續被實用化。

    再者，藉由可以產生波長短的藍光技術，讓DVD等儲存容量大增，並有助後來的藍光光碟研發，對大量資訊交換的現代社會來說，是不可或缺的技術。

    赤崎跟一同致力研究的名古屋大學特別教授天野浩、同樣對發明藍色LED做出貢獻的電子工程學家中村修二，在2014年共同榮獲諾貝爾物理學獎；赤崎也曾在2011年獲日本政府文化勳章。

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