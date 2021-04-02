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    馬國外長喊王毅「大哥」！外媒曝他堂哥是貪腐前首相納吉布

    馬來西亞外交部長希山慕丁（左）1日前往中國福建與中國外交部長王毅（右）會談，希山慕丁在記者會上用中文稱呼王毅為「我的大哥」。（美聯社檔案照）

    馬來西亞外交部長希山慕丁（左）1日前往中國福建與中國外交部長王毅（右）會談，希山慕丁在記者會上用中文稱呼王毅為「我的大哥」。（美聯社檔案照）

    2021/04/02 22:39

    〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞外交部長希山慕丁1日前往中國福建與中國外交部長王毅會談，希山慕丁在記者會上用中文稱呼王毅為「我的大哥」，外媒對此曝希山慕丁的堂哥，也就是涉貪被判刑12年的前首相納吉布。

    中國各官媒釋出影片，希山慕丁1日在記者會上當著媒體的面，聲稱馬來西亞與中國之間是「真正的友誼」，並用中文向王毅說出「我們都是一家人」，接著又以中文稱呼王毅為「我的大哥」；王毅當場對希山慕丁豎起2手大拇指，他說：「We are brothers（我們是兄弟）」。

    根據《自由亞洲電台》報導，美國與盟友圍堵中國，中方為突圍，外長王毅緊鑼密鼓拉攏東南亞、中東等國家，不過，王毅此次會見的希山慕丁，就是馬國前首相納吉布的堂弟，納吉布2020年涉入馬國主權基金「一馬基金」貪污案被重判12年，中國過去曾傳出要求納吉布影響美國放棄追查該基金案，讓中國得以在馬國展開「一帶一路」工程。

    而此次王毅、希山慕丁會面，雙方簽署的諒解備忘錄中其中1條就提到「持續推進高質量共建一帶一路」，希山慕丁甚至提到，外來勢力想要進行分化、分裂的圖謀不會得逞，馬來西亞政府將重新啟動上任首相馬哈地暫停的「中馬油氣管道」工程項目。

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