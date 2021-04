馬斯克鼓勵員工搬到德州 房仲累慘：電話接到手軟

2021/04/02 22:27

〔即時新聞/綜合報導〕美國「太空探索科技公司」(SpaceX)執行長馬斯克(Elon Musk)3月初才發文要在德州(Texas)建造太空基地(Starbase),他在週二(3月30日)又推文鼓勵自家員工以及想要應聘SpaceX的民眾搬到該區,當地房仲直呼「詢問電話接到手軟」。

綜合外媒報導,馬斯克週二在推特發文,「請大家考慮搬到德州的太空基地,或是鄰近的布朗斯維爾市(Brownsville)及南帕德雷島(South Padre Island)地區。」,文中還提到SpaceX近期將有工程師、技術人員等人才需求。

請繼續往下閱讀...

據當地房產仲介表示,馬斯克的推文讓他們接到不少需求電話,甚至有遠從波士頓(Boston)的民眾。而在該地服務近20年的仲介說,已有近2年的時間沒有接聽過外地的電話了。

另一名房仲透露,他已經賣了7間房子給SpaceX的員工,且電話從全美各地湧入,有仲介還笑稱是「馬斯克效應」。

Please consider moving to Starbase or greater Brownsville/South Padre area in Texas & encourage friends to do so!



SpaceX’s hiring needs for engineers, technicians, builders & essential support personnel of all kinds are growing rapidly.