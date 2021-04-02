為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    馬斯克鼓勵員工搬到德州 房仲累慘：電話接到手軟

    馬斯克（見圖）近期在推特發文，鼓勵大家搬到德州太空基地。（法新社）

    馬斯克（見圖）近期在推特發文，鼓勵大家搬到德州太空基地。（法新社）

    2021/04/02 22:27

    〔即時新聞／綜合報導〕美國「太空探索科技公司」（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）3月初才發文要在德州（Texas）建造太空基地（Starbase），他在週二（3月30日）又推文鼓勵自家員工以及想要應聘SpaceX的民眾搬到該區，當地房仲直呼「詢問電話接到手軟」。

    綜合外媒報導，馬斯克週二在推特發文，「請大家考慮搬到德州的太空基地，或是鄰近的布朗斯維爾市（Brownsville）及南帕德雷島（South Padre Island）地區。」，文中還提到SpaceX近期將有工程師、技術人員等人才需求。

    據當地房產仲介表示，馬斯克的推文讓他們接到不少需求電話，甚至有遠從波士頓（Boston）的民眾。而在該地服務近20年的仲介說，已有近2年的時間沒有接聽過外地的電話了。

    另一名房仲透露，他已經賣了7間房子給SpaceX的員工，且電話從全美各地湧入，有仲介還笑稱是「馬斯克效應」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    馬斯克稱「帶1枚上月球」 狗狗幣飆漲近30％
    2021/04/01 20:02

    馬斯克稱「帶1枚上月球」 狗狗幣飆漲近30％
    馬斯克豪言特斯拉將成最大公司…然後自刪推文了
    2021/03/27 08:49

    馬斯克豪言特斯拉將成最大公司…然後自刪推文了

    買房到底好不好？專家教你這樣評估
    特斯拉開放比特幣購車 投行：為加密貨幣世界的開創性時刻
    2021/03/25 10:46

    特斯拉開放比特幣購車 投行：為加密貨幣世界的開創性時刻
    馳援德州！ 馬斯克：特斯拉、SpaceX正展開救援
    2021/02/20 14:00

    馳援德州！ 馬斯克：特斯拉、SpaceX正展開救援
    國際今日熱門
    抓到了！中國官媒刊法國記者新疆洗白文 法媒：查無此人
    2021/04/02 06:32

    抓到了！中國官媒刊法國記者新疆洗白文 法媒：查無此人

    武漢肺炎》氣候高峰會恐再推遲？ 英國政府：別再延了
    2021/04/01 23:54

    武漢肺炎》氣候高峰會恐再推遲？ 英國政府：別再延了

    北韓防疫限制太多 各國駐北韓外交官「集體離開」
    2021/04/02 00:12

    北韓防疫限制太多 各國駐北韓外交官「集體離開」

    抵制H＆M等品牌根本是中國官方「劇本」！外媒曝內幕
    2021/04/02 06:05

    抵制H＆M等品牌根本是中國官方「劇本」！外媒曝內幕

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播