馬斯克鼓勵員工搬到德州 房仲累慘：電話接到手軟

馬斯克（見圖）近期在推特發文，鼓勵大家搬到德州太空基地。（法新社）

2021/04/02 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國「太空探索科技公司」（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）3月初才發文要在德州（Texas）建造太空基地（Starbase），他在週二（3月30日）又推文鼓勵自家員工以及想要應聘SpaceX的民眾搬到該區，當地房仲直呼「詢問電話接到手軟」。

綜合外媒報導，馬斯克週二在推特發文，「請大家考慮搬到德州的太空基地，或是鄰近的布朗斯維爾市（Brownsville）及南帕德雷島（South Padre Island）地區。」，文中還提到SpaceX近期將有工程師、技術人員等人才需求。

請繼續往下閱讀...

據當地房產仲介表示，馬斯克的推文讓他們接到不少需求電話，甚至有遠從波士頓（Boston）的民眾。而在該地服務近20年的仲介說，已有近2年的時間沒有接聽過外地的電話了。

另一名房仲透露，他已經賣了7間房子給SpaceX的員工，且電話從全美各地湧入，有仲介還笑稱是「馬斯克效應」。

Please consider moving to Starbase or greater Brownsville/South Padre area in Texas & encourage friends to do so!



SpaceX’s hiring needs for engineers, technicians, builders & essential support personnel of all kinds are growing rapidly. — Elon Musk （@elonmusk） March 30, 2021

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法