錯認壽衣店！70歲爺到壽司店「買墓碑」...網笑：對門壽喜燒

中國大爺走到壽司店買墓碑。（圖擷取自微博）

2021/04/02 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧阜新發生一起誤會事件，一名年紀頗大的先生將壽司店認成壽衣店，表示自己要買墓碑，經過店家解釋還是不明白，網友看了紛紛幽默表示，「一個賣『生』，一個賣『死』，差別大了」、「店員：你是喜喪，對門壽喜燒」、「壽衣祭司店，簡稱壽司」「突然覺得大爺理解得對」。

綜合中媒報導，此事發生在遼寧阜新，當時這名老先生走進壽司店劈頭便問「有賣（墓）碑嗎？」，店家聽了傻眼表示，「我們是賣吃的，是壽司店不是壽衣店」，老先生聽後看了店內擺設一圈，依然不明白反問，「那不一樣啊？」，最後一頭霧水的離去，事後店家表示，老先生看起來70多歲了，可能看到一個壽字就憑想像進來了。

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對此，中國網友紛紛幽默表示，「一個賣『生』，一個賣『死』，差別大了」、「店員：你是喜喪，對門壽喜燒」、「香港電影：迴轉壽屍」、「受死店，不賣碑還咋地？」、「壽衣祭司店，簡稱壽司」、「突然覺得大爺理解得對」、「大爺罵罵咧咧的走出了店，然後去隔壁的花卷店問了下花圈多錢一對？」，也有不少人表示，「這麼大歲數問碑，怎麼想也是個讓人悲傷的故事吧」、、「應該是個窮人家，沒見過什麼世面」、「說實話，讀大學之前我也不知道壽司是什麼鬼東西」。

店員表示，他們是壽司店，不是壽衣店。（圖擷取自微博）

大爺依然分不清楚差別，認為兩者不是一樣嗎？（圖擷取自微博）

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