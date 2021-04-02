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    軍情動態》英國雷神哨兵偵察機除役 未來將由P-8A等機種接棒

    英國皇家空軍第五中隊列隊向哨兵偵查機致意，宣布其結束長達14年的服役。（圖翻攝自英國皇家空軍官網）

    英國皇家空軍第五中隊列隊向哨兵偵查機致意，宣布其結束長達14年的服役。（圖翻攝自英國皇家空軍官網）

    2021/04/02 10:41

    〔即時新聞／綜合報導〕英國皇家空軍（Royal Air Force）於上月31日宣布，雷神哨兵廣域地面偵察機（Raytheon Sentinel）正式除役，該戰機已為皇家空軍效力長達14年之久，未來將由P-8A海神巡邏機、MQ-9「死神」無人偵察機和未來的「MQ-9B」海上衛士無人機接棒。

    綜合外媒報導，英國皇家空軍表示，哨兵偵查機最後一次作戰任務，是2月25日從瓦丁頓皇家空軍基地（Royal Air Force Station Waddington）起飛，前往俄羅斯加里寧格勒（Russian enclave of Kaliningrad）和白俄羅斯（Belarus）領空值勤，且負責操作該機的第5中隊也會同時解編。

    報導指出，哨兵偵查機是以加拿大龐巴迪Global Express的超遠程商務噴射機做為設計基礎，但其主要的研製、整合及維修保養是由美國雷神（Raytheon Company）負責，該機於2007年6月時進入英國皇家空軍服役，至今已有14年的時間，可說是勞苦功高。

    報導提到，哨兵偵查機配有長程雷達（Airborne Stand-off Radar）系統，具備太空地面合成孔徑雷達（Synthetic Aperture Radar）和地面移動目標指示器（Ground Moving Target Indicator）的功能，機上還有地面及整合情報操作站，可執行情報、監視、目標捕獲和偵查任務（ISTAR）。

    報導也說，皇家空軍參謀長威格斯頓（Sir Mike Wigston）表示，哨兵偵查機總飛行時數達3.2萬小時，5架機隊共出勤4870次，機隊平均每日都需值勤6小時，工作吃重，未來其角色將由P-8A海神巡邏機、MQ-9「死神」無人偵察機和未來的「MQ-9B」海上衛士無人機接棒。

    英國皇家空軍機組員於2月完成最後一次監偵任務後，與哨兵偵查機合影。（圖翻攝自英國皇家空軍官網）

    英國皇家空軍機組員於2月完成最後一次監偵任務後，與哨兵偵查機合影。（圖翻攝自英國皇家空軍官網）

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