4中國公民記者揭武漢疫情「被消失」 方斌仍下落不明

中國公民記者方斌。（擷取自YouTube）

2021/04/02 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國公民記者方斌去年於武漢封城時期，在當地拍攝實況影片，事後「被消失」，目前仍下落不明。有知情人士透露，方斌案件至今依然沒有代理律師，而家人因為某些不明原因，考慮自身生存，也只能無奈拒絕外界協助。

美國國務院本週二發布的《2020年度人權報告》，提及了去年疫情爆發之時，深入武漢報導的中國公民記者陳秋實、方斌、張展和李澤華，而其中只剩方斌下落不明。

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先前知情人士曾爆出方斌案最新案情，指出當局準備控其犯下「尋釁滋事罪」，並有消息指出他被關押在武昌監獄。

方斌在武漢疫情爆發、封城之時，曾拍攝上傳「武漢醫院5分鐘抬出8具屍體」等影片，更拍影片痛批中共愚蠢，稱武漢肺炎不僅是天災，更是人禍，呼籲「反共的力量團結，全民反抗暴政」，後續他和其他公民記者陳秋實、張展以及李澤華等人皆遭抓捕。

其中張展遭判刑4年，李澤華方面則有消息指出他位處江西老家，陳秋實則是近日被好友、中國「格鬥狂人」徐曉冬曝光現況，指出他身在青島，並預估今年9至10月可能可以公開露面，因此方斌是唯一一人下落不明，至今仍無聲無息。

有知情人士向《自由亞洲電台》 表示，方斌案至今依然沒有代理律師，而其家人和維權民眾討論過後，因為各方面不具明原因，在考慮自身生存下，只能無奈地拒絕外界幫助。

維權律師李大偉也對於介入方斌案感到為難且遺憾，除了聯繫不上，加上方斌不會輕易妥協，他們也只能多多勸說，期盼能在此案上做出一些讓步，好讓方斌能提早出獄。

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