中國媒體企圖影響法國 疑創造虛擬記者遭踢爆

2021/04/02 04:06

〔中央社〕法國獨立記者波孟上月為中國官媒撰寫文章譴責外界對中國新疆政策的指控。但世界報昨天揭露，根本查不到波孟的任何資訊，引發譁然。中國編造假記者散布訊息的操作似露馬腳。

一位名為波孟（Laurene Beaumond）的法國獨立記者3月28日在中國官媒中國環球電視網（CGTN）網站上發表「我的新疆：停止假新聞專橫」一文。文章內容與中國官媒觀點一致，以自身所見所聞破除各界對新疆維吾爾族穆斯林遭受種族清洗與迫害的指控。

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波孟寫道：「我是法國人，我在中國住了將近7年。」而且，「因為生命的奇遇，我有家人住在新疆省會烏魯木齊。我在2014到2019年間時常造訪該區，我所認識的新疆和大家說的不一樣。」

她在文中質疑，「這是怎樣對中國的遠端公審，沒有任何實質證據、沒有任何有效見證，這些人根本沒有涉足過這個地方」。

「中國自我捍衛的好，公布報告、見證、報導，並組織視訊研討會，邀請維吾爾自治區的官員以及中國駐英使館人員，但都沒有用。 這些指控嚴重傷害了歐盟與中國的關係」。

然而世界報（Le Monde）昨天揭露，向發放記者證的法國職業記者證委員會資料庫查證，發現根本沒有這位「曾在巴黎多個報社工作」的記者資料。

法國新聞電台（FranceInfo）也在今天的報導中指出，波孟的推特帳號創於今年3月，大頭照用的也是網路圖庫的照片。

除了這篇投稿外，谷歌搜尋波孟，則完全沒有其他文章。法國新聞電台評論，「對一個住在中國且與許多法國媒體合作記者而言，真是奇怪」。

隨後波孟3月31日又在中國國際廣播電台上發表「法國議員訪台：衝突的（真正）原因」。

波孟在文中抨擊曾因台灣議題而與中國駐法使館槓上的法國策略研究基金會（FRS），她寫道：「該基金會假意要讓人更認識台灣與台灣文化 … 聲稱『台灣面臨傳統威脅』，並支持法國議員在疫情時期訪台。他們從未直接引用中國資料，但中國並不笨。這是企圖干涉中國內政的虛假藉口。」

CGTN上個月3日才獲得法國最高視聽委員會（CSA）的播放執照申請，就出現疑似捏造虛擬記者散布新聞的疑慮，法廣（RFI）就此採訪了CSA。

監督法國廣電媒體的CSA表示，若該記者的文章僅發表於網站，CSA無權監管；若CGTN於電視頻道提到該名記者，CSA則可出面干預。

FRS學者波恩達茲（Antoine Bondaz）也在推特上表示，不敢想像才剛獲得播放執照的CGTN會編造「波孟」這個法國記者假身份來發表新疆報導。波恩達茲在另一則推文中幽默寫道，「若她真的存在，而她也在文中提到我，我邀請她來採訪我」。

中國嘗試向法國傳遞疑似假消息的手段不僅於此，另一位法國「作家」也在過去幾週引發眾多學者的爭議與質疑。

外交部長王毅在3月7日人大會議期間的新聞發布會上引用維瓦斯（Maxime Vivas）2020年底出版的著作「維吾爾：以終結假新聞」，以駁斥外界對中國侵害維吾爾族人權的指控。

法國國際關係研究所（IFRI）研究員朱利安（Marc Julienne）與解放報（La Liberation）上月30日也揭露這位自稱「不是中國專家」的退休工程學家如何製作與北京同調的假資訊。

報導指出，在維瓦斯長達165頁的書籍中，受中國官方宣傳影響的觀點隨處可見。維瓦斯認為，對於維吾爾集中營的指控是由美國設計的，目的就是要阻止中國強力崛起。

在維瓦斯看來，污衊新疆局勢的人從未前往過新疆；而他曾接受中國官方安排，於2016和2018年先後兩次造訪當地。（編輯：陳正健）

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