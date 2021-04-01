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    美研發「飛行航艦」搭載X-61A小精靈 將強化空中回收率

    美軍正在研發飛行航空母艦，即一架大型運輸機C-130搭配大量小型攻擊無人機X-61A「小精靈」執行作戰任務。（Dynetics官方網站）

    美軍正在研發飛行航空母艦，即一架大型運輸機C-130搭配大量小型攻擊無人機X-61A「小精靈」執行作戰任務。（Dynetics官方網站）

    2021/04/01 22:38

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部國防先進研發計畫署（DARPA）正在研發能夠飛在天上的「航空母艦」，即一架大型運輸機搭配多台小型攻擊無人機X-61A「小精靈」（Gremlins），今年夏天開始測試新軟體，希望增加在空中「回收」X-61A的成功率。

    綜合媒體報導，中國在2018年開始部署的東風-26有「航母殺手」之稱，解放軍宣稱這種機動彈道飛彈可以在彈著前改變飛行軌跡，更可以透過發射車機動發射、甚至改裝核彈頭，恐讓美軍處於劣勢，雖然各界對於解放軍「航母殺手」的實戰效果有所質疑，但為了與之抗衡，美軍也與Dynetics公司合作開發「飛行航空母艦」。

    該「飛行航艦」是由C-130運輸機改裝，在機翼的掛載點攜帶4架X-61A，組成一個飛行中隊，而且伴飛的戰機或轟炸機也可以攜帶更多X-61A。

    由於X-61A的造價較低，基本上可被視為一個「自殺式裝備」。包括「吸引敵軍火力」來消耗敵方武力，也屬於X-61A的任務之一，擊落前可以標記敵方飛彈部隊的位置，便於美軍火力後續的清除作業。

    目前X-61A的母艦「回收」作業尚在調整中，據本報去年8月報導，Dynetics宣布第2架原型機與機載回收系統測試成功，但測試完成時，X-61A是採用降落傘的方式降落地面回收，並未經由C-130直接回收。

    美國空軍將在今年夏天開始測試Dynetics推出的新軟體，希望增加「回收」X-61A的成功率，以及進行各種有效載重的飛行測試。DARPA也在開發X-61A的協同作戰軟體（Collaborative Operations in Denied Environment），目標是讓一群X-61A可以「自主執行任務」，只需一位操作員就可監控操作一整群X-61A。

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