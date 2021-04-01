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    武漢肺炎》損失慘重！NASA財務報告：疫情導致損失至少856億

    美國太空總署（NASA）今（1）日在一份報告中指出，因武漢肺炎造成的太空任務延誤，估計損失近30億美元（約856億台幣）。（路透）

    美國太空總署（NASA）今（1）日在一份報告中指出，因武漢肺炎造成的太空任務延誤，估計損失近30億美元（約856億台幣）。（路透）

    2021/04/01 22:50

    〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）今（1）日在一份財務報告中指出，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）造成的太空任務延誤，估計損失近30億美元（約856億台幣）。

    綜合外媒報導，美國太空總署督察長辦公室（OIG）指出，NASA在這次全球疫情中，損失了近30億美元（約856億台幣），包括關閉設施、材料供應鏈的中斷及強制進行遠端工程。

    儘管在去年5月，武漢肺炎第一波大流行時，NASA和Space X仍在近10年來首次將宇航員送上太空，成功繞行地球19個小時，但許多重要的項目依然受疫情影響而延誤，包括雙行星重新定向測試（Double Asteroid Redirection Test，DART）、韋伯望遠鏡（James Webb Space Telescope，JWST），以及可望將人類送往月球甚至火星的新太空發射系統的大型火箭開發也遇重大挫折。

    除了計畫登陸月球外，NASA還預計建立月球太空站（Lunar Gateway）。但OIG的報告指出這項任務面臨眾多挑戰，預計將推遲該計畫並增加經費，不太可能在2024年的登月計畫（阿提米絲計劃，Artemis program）中派上用場。

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