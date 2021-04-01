為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美續停香港特殊待遇 中國惱羞：香港發展不是外國恩賜

    面對美方續停香港特殊待遇，華春瑩腦羞稱「香港能有今日發展不是外國的恩賜」。（中央社資料照）

    面對美方續停香港特殊待遇，華春瑩腦羞稱「香港能有今日發展不是外國的恩賜」。（中央社資料照）

    2021/04/01 18:57

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）週三（31日）向國會認證香港一國兩制已死，繼續維持前朝政策，不給予香港特殊關稅待遇。對此，中外交部跳腳反擊，稱香港能有今日發展不是外國的恩賜，美國的威脅是阻擋不了香港發展的。

    據《路透》報導，去年中共強推「港版國安法」在港上路，前美國總統川普隨後簽署行政命令，終止《香港政策法》賦予香港的特殊地位，正式暫停香港先前在貿易稅率、簽證、出口許口證豁免等方面享有的特殊待遇。

    面對中方打壓香港自由、法治力道加劇，布林肯週三表示確定維持前朝政策，續停香港特殊關稅待遇。

    對此，中外交部發言人華春瑩今天（4月1日）在例行記者會上再次痛批美方「對香港事務說三道四，對中國中央政府和香港特區政府無端的指責，嚴重的干涉中國內政，中方對此強烈的不滿並表示堅決的反對。」

    華春瑩還惱羞宣稱，「‌‌香港取得今天的發展成就源於幾代香港市民的打拼，源於背靠祖國的巨大優勢，從來不是什麼任何外國‌‌恩賜和施捨的。‌‌美方取消或者威脅取消所謂的特殊的待遇，我想也阻擋不了香港發展繁榮的方向，‌‌‌‌也阻擋不了香港繼續融入祖國、貢獻國家、獲取更大發展空間的大勢。」

    布林肯週三向美國會認證香港一國兩制已死，續停香港特殊關稅待遇。（路透）

    布林肯週三向美國會認證香港一國兩制已死，續停香港特殊關稅待遇。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    維持川普政策！ 布林肯向國會認證香港不再享特殊待遇
    2021/04/01 06:15

    維持川普政策！ 布林肯向國會認證香港不再享特殊待遇
    痛批中國單方面修改香港選舉規定 布林肯籲照常選舉
    2021/03/12 10:39

    痛批中國單方面修改香港選舉規定 布林肯籲照常選舉

    e化繳納牌照稅 名牌手機等您抽
    港逮泛民47人 布林肯促立即釋放
    2021/03/02 05:30

    港逮泛民47人 布林肯促立即釋放
    港民主派47人遭拘留面臨顛覆國家罪 布林肯：立即放人！
    2021/03/01 11:02

    港民主派47人遭拘留面臨顛覆國家罪 布林肯：立即放人！
    國際今日熱門
    梅根秘婚說 證婚大主教打臉給真相
    2021/03/31 20:43

    梅根秘婚說 證婚大主教打臉給真相

    WHO溯源報告挨批 華爾街日報直斥：中共替武漢洗白文件！
    2021/03/31 20:05

    WHO溯源報告挨批 華爾街日報直斥：中共替武漢洗白文件！

    武漢肺炎》俄羅斯註冊全球首款動物專用疫苗 最快4月量產
    2021/03/31 20:08

    武漢肺炎》俄羅斯註冊全球首款動物專用疫苗 最快4月量產

    港暴政下雙料議員今淪雙失囚徒 林卓廷：依然自傲忠於自我
    2021/03/31 21:00

    港暴政下雙料議員今淪雙失囚徒 林卓廷：依然自傲忠於自我

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播