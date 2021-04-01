美續停香港特殊待遇 中國惱羞：香港發展不是外國恩賜

面對美方續停香港特殊待遇，華春瑩腦羞稱「香港能有今日發展不是外國的恩賜」。（中央社資料照）

2021/04/01 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）週三（31日）向國會認證香港一國兩制已死，繼續維持前朝政策，不給予香港特殊關稅待遇。對此，中外交部跳腳反擊，稱香港能有今日發展不是外國的恩賜，美國的威脅是阻擋不了香港發展的。

據《路透》報導，去年中共強推「港版國安法」在港上路，前美國總統川普隨後簽署行政命令，終止《香港政策法》賦予香港的特殊地位，正式暫停香港先前在貿易稅率、簽證、出口許口證豁免等方面享有的特殊待遇。

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面對中方打壓香港自由、法治力道加劇，布林肯週三表示確定維持前朝政策，續停香港特殊關稅待遇。

對此，中外交部發言人華春瑩今天（4月1日）在例行記者會上再次痛批美方「對香港事務說三道四，對中國中央政府和香港特區政府無端的指責，嚴重的干涉中國內政，中方對此強烈的不滿並表示堅決的反對。」

華春瑩還惱羞宣稱，「‌‌香港取得今天的發展成就源於幾代香港市民的打拼，源於背靠祖國的巨大優勢，從來不是什麼任何外國‌‌恩賜和施捨的。‌‌美方取消或者威脅取消所謂的特殊的待遇，我想也阻擋不了香港發展繁榮的方向，‌‌‌‌也阻擋不了香港繼續融入祖國、貢獻國家、獲取更大發展空間的大勢。」

布林肯週三向美國會認證香港一國兩制已死，續停香港特殊關稅待遇。（路透）

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