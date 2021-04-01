2種說法? 中國康希諾生物創辦人：疫苗需打2劑才有效

中國製藥公司康希諾生物指出，該公司的疫苗需要施打2劑才能確保效力，和之前打1劑的說法不同。（路透）

2021/04/01 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕兩種說法?由中國製藥公司康希諾生物（CanSinoBIO）和中國軍事生物工程研究所共同研製的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，本來宣稱只需打1劑，但康希諾生物坦承需要打2劑才能確保疫苗的保護力，說法明顯不同。

根據《路透》報導，康希諾生物的共同創辦人朱濤在昨天的線上會議指出，在首次注射康希諾疫苗後，雖在5到6個月後仍可達50%以上的有效率，但受試者需在6個月後施打第2劑疫苗，才能確保疫苗的保護力，與之前「打1劑」的說法不同。

請繼續往下閱讀...

《彭博》指出，康希諾生物公司重組病毒疫苗「克威莎」（5型腺病毒載體）是由該公司和中國軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所所長、中國工程院院士陳薇的團隊所共同開發，她曾在2月宣稱該疫苗只需打1劑，可提供5億人施打。

報導指及，朱濤表示，第2劑注射可使中和抗體（Neutralizing antibody）的水準提高至7至10倍，推估保護力可達90%以上，但他也指出需要更多的臨床實驗數據來證明中和抗體增加的水準，做出精確的推算。

報導提到，根據康希諾生物所釋出的期中數據（interim data）顯示，該公司的疫苗在接種2週內的有效率為68.83%，但在4週後卻已降至65.28%，疫苗保護力的下降速度不慢，但朱濤僅以「數據接種相隔時間較短」來解釋效力下降的狀況。

報導也說，目前康希諾生物疫苗已在中國、巴基斯坦和墨西哥獲准施打，且該公司還在計劃不需透過血管施打的「吸入性疫苗（Inhaled version of the vaccine）」。據悉，巴基斯坦總統艾維（Arif Alvi）在接種中製疫苗後也驚爆確診，就可知疫苗品質堪慮。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法