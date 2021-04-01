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    推翻川普政策又一椿！美國防部重新允許跨性別者從軍

    美國國防部在國際跨性別現身日當天宣布，重新允許符合軍事標準的跨性別者加入美軍。（法新社）

    美國國防部在國際跨性別現身日當天宣布，重新允許符合軍事標準的跨性別者加入美軍。（法新社）

    2021/04/01 13:36

    〔即時新聞／綜合報導〕前總統川普又一項政策被廢除，美國國防部在當地時間3月31日，也就是國際跨性別現身日（英語：International Transgender Day of Visibility）宣布，重新允許符合軍事標準的跨性別者加入美軍。

    綜合外媒報導，美總統拜登上任後推翻不少前總統川普政策，其中一項為解除跨性別者禁止入軍服役的規定，獲得LGBTQ（女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與跨性別者）讚賞，在國際跨性別現身日當天，五角大廈正式執行新政策，允許符合軍事標準的跨性別者加入美軍。

    美國國防部發言人表示，美國國防部長奧斯丁堅信，由各種滿足兵役標準的美國人組成的部隊能增強美國國家安全，奧斯丁也透過聲明指出：「在這個國際跨性別現身日上，我們國家在提高認識跨性別群體面臨的挑戰方面取得了長足進步。」為了讓美軍各大軍種有時間調整各自的措施，這項新政策將在30天後生效。

    跨性別服役政策最先在2016年由前總統歐巴馬簽署；川普上任後則下令暫停招募跨性別者，但允許已在服役中的跨性別者留在中軍，他當時在推特強調，軍隊需要把精神集中在勝利上，不能因跨性別者帶來的問題分心。

    據美國防部資料顯示，現役美軍約有130萬人。美智庫蘭德公司統計，2016年的跨性別軍人約2450人，不過實際人數可能超過1.5萬人。

    國際跨性別現身日是在3月31日專門為慶祝跨性別者，並培養提高全球關注對跨性別者面臨歧視的意識的節日。這個節日是由美國密西根州的跨性別權利運動者蕾切爾·克蘭德爾在2009年成立。

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