與澳洲談論戰略規劃 美駐澳大使：台灣涵蓋其中

美國駐澳洲代理大使高德曼（Michael Goldman）。（圖翻攝自美國駐澳大使館官網）

2021/04/01 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐澳洲代理大使高德曼（Michael Goldman）日前對台海議題發表看法，他重申美方對台灣的支持，並表達台灣是印太戰略重要的一部分。

《衛報》報導，美國與澳洲正在討論如何應對一系列可能發生的軍事局勢，包括台海戰爭的爆發，美國駐澳代理大使高德曼（Michael Goldman）對澳洲表達敬意，因為他們在中國的經濟脅迫下仍堅持立場，他也強調，拜登政府保證會支持盟國。

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在澳洲國立大學的podcast中，高德曼被問到台灣在印太地區的重要性，以及澳洲在印太衝突中的角色，他回應稱，美方將與盟友一同運作，不只是軍事合作，更要進行戰略規劃，而且當談到戰略規劃時，他說，戰略規畫涵蓋一系列突發事件，台灣顯然是重要的其中一部分。

高德曼曾在台灣生活過3次，首次外派就是來到台灣，他強調美國在道德與法律上，都應協助台灣自衛，他也說，美方不只關切台灣遭到軍事侵略的危險，也擔心台灣遭到其他種類的攻擊，像是中國在網路方面或對空發射飛彈等威嚇方式，另外他也提到美國正在提升台灣與國際互動的狀況。

澳洲方面則支持透過對話，和平解決台灣與其他區域的議題。

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