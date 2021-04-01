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    拾金不昧！ 美慈善機構員工整理二手衣 發現120萬還失主

    美國女子萊辛（Andrea Lessing），於1間非營利慈善機構工作，就在她整理民眾捐贈的二手衣物時，發現大筆現鈔和文件，清算過後高達4萬2千美元（約新台幣120萬），萊辛立即通報上級主管，失主大為感動。示意圖。（歐新社）

    美國女子萊辛（Andrea Lessing），於1間非營利慈善機構工作，就在她整理民眾捐贈的二手衣物時，發現大筆現鈔和文件，清算過後高達4萬2千美元（約新台幣120萬），萊辛立即通報上級主管，失主大為感動。示意圖。（歐新社）

    2021/04/01 14:42

    〔即時新聞／綜合報導〕美國女子萊辛（Andrea Lessing），於1間非營利慈善機構工作，就在她整理民眾捐贈的二手衣物時，發現大筆現鈔和文件，清算過後高達4萬2千美元（約新台幣120萬），萊辛立即通報上級主管，失主大為感動，並回饋她1千美元（約新台幣2.8萬），讓她有錢可以幫女兒舉辦慶生會。

    綜合外媒報導，萊辛的工作內容是整理民眾捐出的衣物，並確保衣物沒有汙漬、破洞和裂痕等。日前萊辛在整理二手毛衣時，摸到毛衣之間夾著書，沒想到竟是很厚的百元美鈔，金額高達4萬2千美元，「起初我還以為是假的，畢竟我們收受捐款都是5美元、20美元這樣的數目，這還是我這輩子第一次看到這麼多錢」。

    捐贈貨物部副總裁賀蘭（Frank Holland）表示，在捐贈物中發現錢，通常都很難尋回主人，因為衣物無法辨別物主的資料，但幸運的是，拾獲金額也有夾帶一些文件，才能追蹤到捐贈者的身分。她同時表示在捐贈衣物中找到的4萬2千美元，應該是該機構最高的紀錄。

    萊辛表示，當她看到那筆錢時，想著女兒的生日將近，若是有這些錢，她就能為她辦場派對，但她同時轉念，身為母親，做出的每一個決定都有可能影響現年6歲的女兒，「我希望她知道，善良、正直和誠實可以為生活帶來許多機會。」她不知道一旦拿走這些錢會有什麼後果，且相信在做善事之後，也會有好事發生在自己身上。

    最終這筆錢物歸原主，失主為感謝她的正直，贈予萊辛美金1千元以表感謝，希望能減輕她的生活負擔。

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