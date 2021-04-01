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    女子闖印尼警察總部遭擊斃 證實是IS支持者

    印尼國家警察總部週三有一名武裝女子闖入，並向入口處的人員開槍。（美聯社）

    印尼國家警察總部週三有一名武裝女子闖入，並向入口處的人員開槍。（美聯社）

    2021/04/01 00:40

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼國家警察總部週三（3/31）有一名武裝女子闖入後被擊斃。警方表示，這名25歲女子是極端組織「伊斯蘭國」（IS）的支持者。

    《法新社》報導，印尼近來處於高度戒備狀態，該國南蘇拉威西省首府錫江巿（Makassar）一間天主教堂28日才遭2名自殺炸彈客闖入攻擊，2名兇手當場死亡，並造成近20人受傷。

    在印尼，警察機關一直是極端分子的攻擊目標。警方表示，當地時間週三下午，這名25歲穿戴面紗和長袍的女子闖入雅加達市中心的警察總部，並向入口處的人員開槍。

    根據當地媒體播出的畫面，隨著槍聲響起，這名女子被擊倒在地，隨後被警察圍住。

    印尼警察總長里斯提約（Listyo Sigit Prabowo）週三晚間表示，該名女子是支持IS理念的孤狼，「她的社群媒體發文已證明這一點」。

    警方在槍擊事件後突襲女子住家。警方說，他們已確定這名女子是大學輟學生，並在雅加達的住家留下一張遺書。

    里斯提約也說，女子在最近創建的Instagram帳號上張貼了IS旗幟和關於成為烈士的文章。

    印尼政府將調查女子是否與該國眾多極端主義組織有聯繫。

    這名武裝女子闖入印尼國家警察總部後被擊斃。（法新社）

    這名武裝女子闖入印尼國家警察總部後被擊斃。（法新社）

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