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    若普遍配戴驅鯊裝置 估50年間澳洲可少1063人被咬

    2021/04/01 00:15

    〔中央社〕研究人員今天指出，若讓民眾系統性使用專為驅逐鯊魚而設計的電子裝置，估計未來50年可預防1000多人在澳洲海域遭到名列頂級掠食者的鯊魚襲咬。

    法新社報導，根據研究人員發表在「皇家學會開放科學」（Royal Society Open Science）期刊的報告，若在鯊魚攻擊相對常見的其他地區也系統性使用驅鯊電子裝置，則可能避免的咬傷和咬死案例會遠遠更多。

    這篇研究報告由一群海洋生態學家發表，他們檢視120年來在澳洲記錄到的鯊魚攻擊事件，從中尋找規則及發生頻率。

    他們發現，有些「咬襲率」的變化可由週期性聖嬰和反聖嬰氣候現象來解釋。咬襲率指的是一段時間內鯊魚攻擊事件相較於人口的比率。

    科學家將這些氣候變化的未來預測及人口預估增加規模納入考量，計算出在澳洲的衝浪者、泳者和潛水者若全都配戴驅鯊裝置，可因此避免遭咬襲的人數。

    結論是從現在到2066年，共有1063人可免於淪為鯊魚強有力雙顎的受害者。

    澳洲阿得雷德（Adelaide）福林德斯大學（Flinders University）全球生態學教授布萊德夏（Corey Bradshaw）告訴法新社：「這個結果令我們驚訝，尤其以人均為基礎來看，今日被鯊魚咬的機率已算低。」

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