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    梅根秘婚說 證婚大主教打臉給真相

    哈利（右）和梅根（左）在2018年5月19日週六於溫莎城堡舉行盛大婚禮，由坎特伯里大主教威爾比（中）為2人證婚。（路透）

    哈利（右）和梅根（左）在2018年5月19日週六於溫莎城堡舉行盛大婚禮，由坎特伯里大主教威爾比（中）為2人證婚。（路透）

    2021/03/31 20:43

    〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子和妻子梅根先前接受美國名嘴歐普拉專訪大爆王室秘辛，其中，梅根說兩人在婚禮3天前就已完婚，當時證婚的坎特伯里大主教（Archbishop of Canterbury）首度回應並打臉梅根的說法，指出他們是在溫莎城堡的婚禮上正式合法結婚。

    綜合外媒報導，哈利和梅根在2018年5月19日週六於溫莎城堡舉行盛大婚禮，但梅根先前在專訪稱，他們在公開儀式前3天，就已私下在坎特伯里大主教威爾比（Justin Welby）面前交換誓詞。

    梅根說：「我們在婚禮的3天前就已結婚。沒人知道此事，不過我們當時致電大主教，就說『這個盛大婚禮是給全世界看的，但我們希望將共結連理的時刻留給自己』。」

    專訪播出後，宗教人士打臉梅根的說法，媒體也找出結婚證書副本，指出兩人在行禮當天才正式註冊，而面臨回應壓力的坎特伯里大主教終於在30日給出真相。

    威爾比告訴義大利最大報「共和報」（La Repubblica），在正式婚禮前，他曾在多個私人場合與哈利和梅根見面。他強調，「合法的婚禮是週六（5/19。我簽署了結婚證書，這是一份法律文件，如果我簽署的證書是假的，那我的行為就是犯罪。」

    威爾比也說，他不會透露與哈利和梅根會面所發生的事情。

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