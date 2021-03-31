武漢肺炎》法、德、俄3巨頭開會 討論歐盟使用史普尼克V

法國總統馬克宏（見圖）與德國總理梅克爾及俄國總統普廷昨天線上開會討論，是否就俄製疫苗史普尼克V展開合作。（資料照，路透）

2021/03/31 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續，法國總統馬克宏、德國總理梅克爾及俄國總統普廷昨天（30日）視訊會議討論，是否就俄國研發疫苗史普尼克V（Sputnik V）展開合作。

根據《路透》報導，歐洲藥品管理局（European Medicines Agency）遲未批准俄製疫苗史普尼克V，部分會員國已自行批准，或正進行審核。法國、德國及俄國3國領袖昨天線上開會討論，是否在全歐盟使用、製造史普尼克V疫苗。

歐盟官員對是否使用史普尼克V意見不一，但歐盟內務市場專員（commissioner for the internal market）布勒東（Thierry Breton）曾稱歐盟不需此疫苗；歐盟高峰會主席米歇爾（Charles Michel）也指責俄國藉疫苗進行政治宣傳，俄國對此否認。

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但據《路透》報導，相關人士表示，歐盟內部正逐漸考慮使用史普尼克V。

馬克宏聲明表示，會議中他也和梅克爾敦促普廷重視其政敵、俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的人權，還要保障他的健康。納瓦尼上個月被判刑2年半，他聲稱監禁期間沒得到適當治療。

俄羅斯則稱，普廷已向兩人解釋了納瓦尼案的的「客觀情形」。

法國疫情嚴峻，醫療體系負荷過重，馬克宏預計在法國時間今晚就疫情在電視上發表談話。

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