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    港暴政下雙料議員今淪雙失囚徒 林卓廷：依然自傲忠於自我

    林卓廷（見圖）議員團隊宣布，林卓廷由於無法親身履行議員職務，因此請辭議員。（圖取自臉書＿林卓廷 LAM CHEUK TING）

    林卓廷（見圖）議員團隊宣布，林卓廷由於無法親身履行議員職務，因此請辭議員。（圖取自臉書＿林卓廷 LAM CHEUK TING）

    2021/03/31 21:00

    〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會、區議會「雙料」議員林卓廷的團隊今（31）日宣布，林卓廷由於無法親身履行議員職務，因此請辭議員。人在獄中的林卓廷也請託團隊公布他寫給港人的公開信，他表示，「無論是雙料議員，還是雙失囚徒，我依然自傲，林卓廷仍然是林卓廷。」

    香港立法會、區議會「雙料」議員林卓廷與其他46名泛民派人士，今年2月28日被起訴「串謀顛覆國家政權罪」，多次申請保釋遭拒，至今仍被扣押在獄。

    林卓廷團隊今日透過臉書發文指出，團隊已代林卓廷向民政事務總署遞書請辭北區區議員一職，今日生效。團隊也公開林卓廷在獄中分別寫給香港市民及北區居民的兩封信。

    致香港市民的信中，林卓廷寫道，「半年前兼任立法會、區議會雙料議員，到今天先後辭任立法會和區議員，更成為階下囚，人生變化千帆劃過。但無論是雙料議員，還是雙失囚徒，我依然自傲，林卓廷仍然是林卓廷。」

    「香港的貪腐隨著制度失衡每況愈下，令人心痛。最令人心痛的就是我們對痛心已經麻木了。」林卓廷語重心長表示，721元朗白衣暴徒襲擊市民的黑夜，若他為求自保不入險地，當日雖然高床暖枕，又如何得以安穩入眠呢？林卓廷表示，「身為代議士，市民受難，如果只顧自己趨吉避凶，日後有何顏面面對市民呢？縱使嘴角被打穿，手骨被打裂，身體多處受傷，決定挺身在市民之前是我一生無憾的決定。」

    「對於未能完成任期，本人謹向各位衷心致歉。」林卓廷在致北區居民的信中寫道，近期香港情況越趨困難。這次案件保釋機會渺茫，因此決定，他在無法親自履行議員職務的現況下，實不應強佔民意代表之職，唯有忍痛請辭，也盼選民敬請見諒。

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