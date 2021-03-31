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    驚！ 她打2劑莫德納疫苗又中鏢 美專家︰罕見個案

    紐約長島的羅森已接種莫德納疫苗第2劑，參加葬禮全程未戴口罩，經檢測確診武肺病毒。示意圖。（路透）

    紐約長島的羅森已接種莫德納疫苗第2劑，參加葬禮全程未戴口罩，經檢測確診武肺病毒。示意圖。（路透）

    2021/03/31 17:25

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約一名女子已接種莫德納疫苗第2劑，一個月後參加朋友葬禮，當時她全程未戴口罩並擁抱多位家人，未料過幾天後，身體開始出現異狀，前往檢測後得知確診武漢肺炎。專家表示，接種疫苗後又染病，此為相當罕見的個案。

    綜合外媒報導，來自紐約長島的羅森（Melanie Rosen），日前一位朋友父親逝世，她為表敬意前往悼念，據知，該位朋友的家人來自於美國各地不同的州，相聚集於長島的親戚家中。未料參加完喪禮沒多久，她的身體開始出現異樣，做了武肺檢測發現呈現陽性。

    羅森回憶，「我當時認為我打了疫苗，全程都沒有戴口罩」，又說「我還擁抱了喪禮上的每個人，大概約有10個人，到處閒晃了約1小時左右」，過沒幾天後，「我的鼻子塞住、腳開始疼痛」，隨後我接到朋友電話告知家中有3個人做了武肺檢測呈現陽性」。

    羅森透露，她也做了武肺檢測，幾天後收到通知她對「SARS CoV2（即導致COVID-19的病毒）呈陽性反應」，當地衛生部門要求她待在家中隔離、不得外出。她說「我很震驚，我是有接種莫德納疫苗又再次中鏢的人，這只佔了確診病患中約4.9%」。

    羅森儘管確診武漢肺炎，但因為有接種疫苗，感染武肺病毒的症狀較輕，對於已經接種疫苗的人們呼籲，「我希望人們知道並非打疫苗就結束了」，又說「你仍可能染疫，可能仍然繼續傳播病毒」。

    報導指出，目前尚未批准使用任何一種疫苗可以達到100％的病毒防護，醫護人員指出羅森的情況為罕見個案，強調接種疫苗確實有助於預防武漢肺炎，並且是恢復正常生活的關鍵。

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