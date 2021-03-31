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    對抗中國威脅！ 澳洲宣布︰斥資271億拚3年內自產導彈

    澳洲將與美國合作，力拚3年內自主生產導彈，加強國防實力。圖為美國國防部提供的「戰區高空防禦系統（Terminal High Altitude Area Defense, THAAD）」試射照片。（法新社資料照）

    澳洲將與美國合作，力拚3年內自主生產導彈，加強國防實力。圖為美國國防部提供的「戰區高空防禦系統（Terminal High Altitude Area Defense, THAAD）」試射照片。（法新社資料照）

    2021/03/31 16:04

    〔編譯陳成良／綜合報導〕澳中關係緊繃之際，澳洲政府31日宣布，將斥資10億澳元（約台幣271億），加快建立主權制導武器工廠，並與美國合作共同研發導彈，尋求提升國防能力。《彭博社》分析，為澳洲研發武器旨在抗衡中國日益擴大的影響力，此一宣布恐升高兩國之間的摩擦。

    作為情報聯盟「五眼聯盟」之一的澳洲，計劃未來10年投資2700億澳元（約台幣5.8兆元）於國防項目，創建澳洲制導武器企業，打造新軍事產業是其中一環。

    澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，「在澳洲領土上創建自己的主權能力對於確保澳洲人的安全至關重要，同時還可以在整個國防供應鏈中為企業提供數千個本地就業機會。」

    他強調，正如武漢肺炎疫情大流行所表明的那樣，無論是疫苗開發還是澳洲的防禦，自給自足的能力對於在不斷變化的全球環境中滿足自我需求，至關重要，澳洲在必須將建立主權制導武器能力，列為優先事項來推動進。

    澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）表示，會與一個「戰略夥伴」合作，據悉潛在的武器製造商包括美國雷神公司、洛克希德馬丁或挪威康斯伯格（Kongsberg）。他強調，澳洲會與美國緊密合作，確保當地生產商能支援澳洲及其軍事夥伴的需求，而一旦全國的武器供應鏈受阻，澳洲也有能力為作戰行動提供足夠準備。

    澳洲銷量最大的《澳洲人報》指出，該工廠可在3年內投產。如果澳洲真的在3年內開始生產導彈，這將比大多數國防專家或澳洲政府所預測的速度快很多。

    該報分析，在澳中的緊張關係日益加劇之際，莫里森政府的這一舉措有2個主要戰略目標，一是為澳洲提供更大的導彈供應保障，二是大大增強了美澳軍事同盟，鞏固最緊密的先進技術共享關係和軍事供應鏈的整合。

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