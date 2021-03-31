抵制風波續燒 H＆M最新聲明未提新疆：中國是重要市場

服飾品牌H&M因為一紙不和新疆服裝廠合作的公告，被中國網友高喊抵制。圖為北京市民提著H&M購物袋。（彭博）

2021/03/31 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕服飾品牌H&M因為一紙不和新疆服裝廠合作的公告，被中國網友高喊抵制，後續更有多個品牌也被點名、波及。H&M稍早發出最新聲明，雖表明「中國是一個非常重要的市場」，但通篇未提新疆及新疆棉，僅強調會致力重新獲得中國消費者的信任。

綜合媒體報導，H&M過去曾發布公告指出，因關注到民間社會組織及媒體報告，包含對於新疆少數民族被強迫勞動、宗教歧視的指控，所以不和任何新疆的服裝製造工廠合作，不從當地採購產品和棉花等原料。

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該決定是基於國際非營利組織「良好棉花發展協會」（BCI）的棉花採購協議，而BCI現有的合作夥伴眾多，約超過200個品牌，其中包括Gap、無印良品、IKEA，Nike、UNIQLO等大廠也都是夥伴之一，並曾發布拒用新疆棉的公告。

H&M公告讓中國網友跳腳，中共官媒《環球時報》、共青團更是不斷起底，掀風作浪，直接點名BCI及相關合作夥伴，包含Nike、Adidas以及UNIQLO等，近日議題仍在繼續發酵。

H&M稍早發布聲明，強調「正與中國的同事一起，盡一切努力應對當前的挑戰，尋找前進的方向」，並稱「中國對我們來說是一個非常重要的市場，我們對中國的長期承諾依然堅定」。

該聲明指出，H&M在中國發展30多年，見證中國紡織業的顯著進步。作為創新和技術的前沿，中國顯然將繼續在整個行業的進一步發展中發揮重要作用，「希望繼續與中國的合作夥伴和利益相關，者一起為推動行業進步做出貢獻」。

聲明中提到，H&M希望在中國和其他地方成為一個負責任的採購者，而目前正在製定前瞻性的戰略，並積極開展下一步的材料採購工作。「我們希望與所有相關的利益相關者一起合作，成為解決方案的一部分，共同打造一個更加可持續發展的時尚產業」。

聲明指出，H&M作為一家全球性的公司，遵守所有業務所在市場的當地法律和監管標準。「我們的公司價值觀建立在信任、尊重、誠信和對話的基礎上，希望專注於我們的核心業務，和我們最擅長的領域，將時尚和設計帶給世界各地的客戶」。

聲明最後強調「我們致力於重新獲得中國消費者、同事和商業夥伴的信任和信心。我們相信，透過與利益相關者和合作夥伴的共同努力，可以在發展時尚產業、服務客戶和尊重客戶的方式上邁出步伐」。

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