武漢肺炎》8旬婦打科興疫苗翌日暴斃 香港累計12死

高齡83歲、之前在人大會議中不慎摔跤的第1任香港特首董建華，2月間已接種科興疫苗。（取自香港公務員事務局局長聶德權臉書專頁）

2021/03/31 14:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國科興（Sinovac）武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗對60歲以上人士臨床測試數據不足，在國內未對60歲以上族群施打，卻讓外國老人當白老鼠，香港也將長者列為優先施打對象，30日傳出一名80多歲老奶奶接種科興後翌日暴斃家中，這是香港連續3天傳出施打科興疫苗後死亡的案例，累計已有12人接種該款疫苗後身亡。

綜合港媒報導，香港食物及衞生局局長陳肇始表示，法醫及醫護判斷該名婦人死因與疫苗無直接關係，不過香港衞生署沒有呈報專家委員會並公開事件，被質疑企圖隱瞞。香港社區組織協會幹事彭鴻昌表示，衞生署依據什麼臨床資料得出死因與疫苗無關結論，相信公眾會想知道，若當局未能釋除疑慮，只會打擊公眾對疫苗的信心。

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香港近日大規模為民眾施打科興疫苗，然而過程狀況頻傳，除至今已有12人接種該款疫苗後死亡，並有2人出現面癱（顏面神經麻痺）等副作用。

弔詭的是，中國國家衞健委日前公布全國接種武肺疫苗已超過一億劑次，卻未通報任何嚴重副作用的案例。

中國正在加速推動施打武肺疫苗的進程，但官方設下18至59歲的年齡限制。香港前後3任特首都已超出該疫苗安全接種年齡，卻身先士卒帶頭施打，被諷是向北京表忠，只有76歲的第2任特首曾蔭權「力排眾議」，接種德國生產、中國復星代理的BioNTech（港名「復必泰」）疫苗，是4任特首中，唯一非接種科興疫苗者。

現任中國政協副主席的香港前特首梁振英接種「祖國」疫苗時，不忘比讚。（取自聶德權臉書專頁）

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