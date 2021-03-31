莫三比克天然氣重鎮遭恐襲 伊斯蘭國認了

近日莫三比克天然氣重鎮帕爾馬（Palma）成為攻擊目標，截至目前已有數十人死亡，恐怖組織「伊斯蘭國」（Islamic State/IS）於29日承認對帕爾馬的攻擊，圖為在港口等待救援的民眾。（法新社）

2021/03/31 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕位於非洲東南部的莫三比克近年遭受恐怖份子攻擊，據聯合國指出，從2017年來已有2600多人死亡，近70萬人流離失所。近日莫三比克天然氣重鎮帕爾馬（Palma）成為攻擊目標，截至目前已有數十人死亡，恐怖組織「伊斯蘭國」（Islamic State/IS）於29日承認對帕爾馬的攻擊。

綜合媒體報導，帕爾馬鎮24日遭極端份子控制，由於通訊被切斷，難以得知實際傷亡以及確實消息，但根據《人權觀察》引述當地居民表示，帕爾馬滿地屍骸，槍聲不斷，街上佈滿遺體，上百位居民逃到樹叢、村莊，甚至遠到鄰國坦尚尼亞。

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消息人士透露，其中一艘大船成功救走了1400人，28號抵達帕爾馬鎮以南250公里外的彭巴港。還有更多小型船隻加入救援行動，29日陸陸續續抵達港口。

莫三比克國防部發言人薩爾加上校（Col. Omar Saranga）於28日表示，莫三比克軍隊目前正積極與叛亂份子作戰，希望能奪回對帕爾馬的控制。他同時表示，數百名帕爾馬居民已經獲救。

綜合外媒報導，據悉，約100名「伊斯蘭國」（IS）武裝份子，24日攻擊蘊藏豐富天然氣的帕爾馬，約200多名當地民眾和其他外籍人士受困於愛瑪樂（Amarula）飯店中，他們在26日試圖逃離飯店，共17輛車開往海灘避難，但在行駛中遭遇伏擊，最終10輛車下落不行，僅7輛車抵達海灘，且已有7人已身亡。

莫三比克叛亂分子，在當地被稱為al-Shabab，目前仍掌控莫辛布瓦普拉雅（Mocimboa da Praia）港口，距離帕爾馬約50公里。該港口由於地理位置接近天然氣發展計畫，對各石油公司具特殊意義。

Last year I was called alarmist when warning that the war in Cabo Delgado was getting worse and that the gas industry could not fully insulate itself. Recent attack in Palma a reminder of how the war is attracting ever more international concern. https://t.co/kbjSHIy4do — John McDermott （@johnpmcdermott） March 27, 2021

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