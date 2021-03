莫三比克天然氣重鎮遭恐襲 伊斯蘭國認了

2021/03/31 16:42

〔即時新聞/綜合報導〕位於非洲東南部的莫三比克近年遭受恐怖份子攻擊,據聯合國指出,從2017年來已有2600多人死亡,近70萬人流離失所。近日莫三比克天然氣重鎮帕爾馬(Palma)成為攻擊目標,截至目前已有數十人死亡,恐怖組織「伊斯蘭國」(Islamic State/IS)於29日承認對帕爾馬的攻擊。

綜合媒體報導,帕爾馬鎮24日遭極端份子控制,由於通訊被切斷,難以得知實際傷亡以及確實消息,但根據《人權觀察》引述當地居民表示,帕爾馬滿地屍骸,槍聲不斷,街上佈滿遺體,上百位居民逃到樹叢、村莊,甚至遠到鄰國坦尚尼亞。

消息人士透露,其中一艘大船成功救走了1400人,28號抵達帕爾馬鎮以南250公里外的彭巴港。還有更多小型船隻加入救援行動,29日陸陸續續抵達港口。

莫三比克國防部發言人薩爾加上校(Col. Omar Saranga)於28日表示,莫三比克軍隊目前正積極與叛亂份子作戰,希望能奪回對帕爾馬的控制。他同時表示,數百名帕爾馬居民已經獲救。

綜合外媒報導,據悉,約100名「伊斯蘭國」(IS)武裝份子,24日攻擊蘊藏豐富天然氣的帕爾馬,約200多名當地民眾和其他外籍人士受困於愛瑪樂(Amarula)飯店中,他們在26日試圖逃離飯店,共17輛車開往海灘避難,但在行駛中遭遇伏擊,最終10輛車下落不行,僅7輛車抵達海灘,且已有7人已身亡。

莫三比克叛亂分子,在當地被稱為al-Shabab,目前仍掌控莫辛布瓦普拉雅(Mocimboa da Praia)港口,距離帕爾馬約50公里。該港口由於地理位置接近天然氣發展計畫,對各石油公司具特殊意義。

Last year I was called alarmist when warning that the war in Cabo Delgado was getting worse and that the gas industry could not fully insulate itself. Recent attack in Palma a reminder of how the war is attracting ever more international concern. https://t.co/kbjSHIy4do