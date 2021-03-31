嚇人！老翁打嬌生疫苗不良反應曝光 全身長紅疹、四肢腫漲脫皮

經皮膚科醫生努坦（Fnu Nutan）檢查後表示，確認特雷爾為接種疫苗所產生的不良反應。（圖擷取自「@Talya8news」推特）

2021/03/31 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國一位74歲男子特雷爾（Richard Terrell）接種嬌生疫苗後，身體產生劇烈不良反應，全身皮膚出現紅疹、腫脹，甚至脫皮的現象。經皮膚科醫生檢查表示，特雷爾的基因組成並不適合嬌生疫苗類型，此為罕見案例，已回報CDC。

綜合外媒報導，來自於維吉尼亞州（Virginia ）的特雷爾，本月6日接種第一劑嬌生疫苗，特雷爾透露「一開始感覺都很好」，但接種疫苗4天後，特雷爾的身體開始出現許多異狀，他說「一開始我的腋下有點不舒服，我的皮膚突然變得很紅，過沒多久整個皮膚都漲起來了」。

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特雷爾提到，「這一切發生得太快速，我的皮膚開始脫落，感覺痛、燙、癢，每當我想彎曲手臂、腳膝蓋時，腫脹的皮膚就會感到很痛，甚至還會互相摩擦。」因為紅疹散佈全身，腫脹程度過大幾乎無法辨認出他的手或腿，經皮膚科醫生建議，特雷爾19號前往醫院急診室救治。

經皮膚科醫生努坦（Fnu Nutan）檢查表示，確認特雷爾為接種疫苗所產生的不良反應，他說「若當時特雷爾沒有即時就醫，可能會危及生命」又說，「皮膚是人體最大的器官，發炎時會導致人體流失大量水份與電解質」。

努坦與其他研究人員討論並說明，「我們排除所有病毒感染的可能性與武肺病毒，確保特雷爾的腎臟、肝臟等器官皆運作正常，因此得出結論為『他所接種的疫苗』才是原因」。

努坦解釋，特雷爾接種後會產生嚴重不良反應，可能是他的基因組成並不適合嬌生疫苗類型；據知，輝瑞與莫德納疫苗為mRNA疫苗，嬌生疫苗則為病毒載體，努坦強調「特雷爾是極其罕見的案例，我們已回報此個案狀況至CDC」。

美國FDA上月28日宣佈，批准18歲以上成年人使用嬌生疫苗，嬌生公司計劃於3月底之前提供總共2000萬劑疫苗施打；同時歐盟藥品管理局（EMA）於本月11日批准由嬌生（Johnson & Johnson）子公司楊森（Janssen），所研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗。

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特雷爾全身皮膚出現紅疹、腫起，甚至脫皮的現象。（圖擷取自「@Taticru79846829」推特）

來自美國維吉尼亞州特雷爾，本月6日接種第一劑嬌生疫苗，隨後產生劇烈不良反應。示意圖。（路透）

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